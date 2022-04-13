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برزاني وبرهم والكاظمي ينعون «طائر الجنوب» الشاعر حسب الشيخ جعفر

نعت الأوساط الثقافية والدوائر الرسمية في العراق الشاعر حسب الشيخ جعفر الذي توفي مساء امس الاول عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض. فقد بعث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ببرقية تعزية الى عائلة الشاعر الكبير حسب الشيخ جعفر جاء فيها: «فقدان الشاعر الكبير، خسارة لنا جميعاً. فبغيابه فقدت الثقافة الوطنية صوتاً ريادياً متميزاً.

نعزيكم بفقدانه ونسأله تعالى ان يسكنه جناته وان يلهمكم ومعارفه وجمهوره الصبر والسلوان، ونعاه رئيس الجمهورية برهم صالح برسالة جاء فيها: «طائر الجنوب الذي حلق في الشعر العربي لعقود، شاعرا ومترجما ومجددا رحل عن عالمنا».

وأضاف: «بوفاة الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر يفقد الشعر أحد أهم قاماته، وتنحني نخلةُ الله حزنا على ابن ميسان الذي أضاء الشعر بمدوراته. تعازينا لكل العراقيين، وتغمد الله روحه بالرحمة».

كما نعاه رئيس الوزراء الكاظمي برسالة جاء فيها: «تلقينا ببالغ الأسى نبأ رحيل الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر. كان رحمه الله قامة ثقافية وإنسانية باسقة أمد الثقافة العراقية بدفق الفكر والوطنية. تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه وللوسط الثقافي العراقي والعربي بغياب منبر من منابر الإبداع».

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