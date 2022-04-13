برشلونة يستقر على عودة “مسمار هولندا” لخلافة بوسكيتس

سربت تقارير صحفية إسبانية، أنباء جديدة حول صفقة جديدة دخلت بقوة على طاولة نادي برشلونة الإسباني، ضمن مخطط تدعيم الفريق بصفقات هامة هذا الصيف، لتدعيم بعض مراكز الفريق التي تعاني من نقص حاد.

– برشلونة يجد بديل بوسكيتس

ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن إدارة البلوجرانا تستعد بقوة لتقديم عرض مناسب هذا الصيف للحصول على خدمات نجم خط وسط باريس سان جيرمان، الهولندي الشاب تشافي سيمونز.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن سيمونز، ينتهي تعاقده رسميا رفقة العملاق الباريسي هذا الصيف، بعد أن وصل إلى “حديقة الأمراء” في موسم 2009، قادمًا من برشلونة.

– كيف ينجح لابورتا في توفير صفقات هذا الصيف

ويسعى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، من تنفيذ مخطط التضحية بنجوم البارسا هذا الموسم، خاصة بعد تراجع مستواهم وعدم رغبة تشافي في مواصلة استمراراهم ضمن قائمة الفريق، سواء عن طريق البيع أو الإعارة.

حيث ستتمكن وقتها الإدارة الكتالونية من توفير مبالغ مادية مناسبة لتمويل صفقات الصيف المنتظرة، وتخفيض سقف الرواتب داخل الفريق، لمواكبة الأزمة الاقتصادية التي تضرب خزائن البلوجرانا.

– ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويقع العملاق المدريدي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2021-2022، برصيد 72 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الوصيف وتغريمه التقليدي نادي برشلونة صاحب الوصافة بـ60 نقطة.

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