بمشاركة 9 دول بغداد تستعدّ لاحتضان مؤتمر الحضارات

تستعدّ العاصمة بغداد لاستضافة أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحضارات بمشاركة 9 دول، وعدد من المنظمات الدوليَّة المعنيّة بالآثار والحضارة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية أنَّ “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل وزير الثقافة حسن ناظم، في مبنى الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث انعقاد مؤتمر الحضارات على أرض العراق لسنة 2022 بدورته الخامسة، مشيراً إلى أنَّ العراق سيترأس المؤتمر لهذا العام، وبمُشارَكة كل من إيران واليونان والصين ومصر وإيطاليا والهند والمكسيك وبيرو وبوليفيا”.

وتناول اللقاء آليات عقد المؤتمر وتشكيل لجان فرعيّة لوضع خطة عمل وتحديد جدول زمنيّ وإعلان وقت الانعقاد على أن يتم انعقاده هذا العام.

وأكّد الوزيران ضرورة استثمار هذا الحدث العالميّ المهم لتسليط الضوء على حضارة العراق وإظهار الأبعاد المشرقة وتسليط الضوء على مكانته، مغتنمين حضور العديد من الشخصيات رفيعة المُستوى، وسيتم أيضاً توجيه دعوات رسميّة للمنظمات الدوليَّة المعنيّة بالآثار

والحضارة.

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