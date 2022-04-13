جهات صحية: الدولار والتهريب سبب رئيس بتفاقم أزمة أسعار الأدوية

بغداد/ أسامة البياتي

أفادت الجهات الصحية الرسمية باستمرار متابعة ملف الادوية، لافتة إلى أن ارتفاع وتفاوت الأسعار له أسباب عديدة بينها، دخول البعض منها بشكل غير رسمي إلى العراق، تغيير سعر صرف الدولار، فضلاً عن المتغيرات العالمية المتمثلة بجائحة كورونا والزيادة الكبيرة في تكاليف النقل من الخارج.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر الى (المدى)، ان “الجهات الرسمية تتابع موضوع التسعيرة الدوائية بنحو مستمر”.

وأضاف البدر، ان “هناك لجانا مشتركة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وعدد من الجهات الامنية والرقابية الاخرى لمتابعة تنفيذ مشروع التسعيرة الدوائية”.

وأشار، إلى أن “قسماً غير قليل من الصيدليات ملتزمة بهذا المشروع”، وتحدث عن “وضع ملصقات مثبتة للأدوية المسعّرة.”

وأكد البدر، أن “المشروع ذو اهمية كبيرة للسيطرة على اسعار الادوية ومتابعة التداول غير القانوني للأدوية ومعرفة مصادرها”، مشدداً على “وجود تنسيق عال بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وبقية الوزارات الامنية والجهات الرقابية للحد منها.”

ومن جانبه قال المتحدث باسم نقابة الصيادلة محمد شيرخان، إن “أسعار الادوية ارتفعت عالمياً بسبب غلاء المواد الاولية بعد جائحة كورونا، إضافة الى ارتفاع اسعار النقل عالمياً”.

وتابع شيرخان، في حديث إلى (المدى)، أن “تكلفة النقل من الصين الى العراق كانت في السابق حوالي 2500 دولار، اصبحت اليوم أكثر من 8000 دولار.”

ولفت، إلى أن “الخطوات العملية لاستيراد الادوية اصبحت تتضمن مصاريف كبيرة على الصيدلي وصاحب المكتب العلمي المستورد، ومنها زيادة مبالغ الكمارك”.

واشار شيرخان، الى أن “اجازة استيراد الادوية كانت تصدر من وزارة الصحة فحسب، لكنها اليوم تصدر من وزارة التجارة ايضاً رغم عدم اختصاصها”.

ويواصل، أن “النقابة تهدف الى تنظيم عمل السوق الدوائي خدمة للمواطن العراقي”، منوهاً إلى أن “تغيير سعر صرف الدولار أثر في سوق الأدوية بشكل خاص.”

وطالب شيرخان، بـ “تفعيل قانون الدولار الدوائي الذي ينص على حفظ سعر الصرف 1200 دينار للأدوية فقط”.

وأردف، أن “هذا القانون يعتبر جزءاً من الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، ويتضمن ايضاً أن يكون التعامل بين مذاخر الأدوية والصيدليات بالدينار العراقي.”

ويجد شيرخان، أن “تفاوت اسعار الادوية من منطقة الى اخرى يرجع الى اسباب بعضها مخالفات مهنية منها عمليات التهريب فالبعض من تلك الأدوية قد دخل إلى العراق بشكل غير قانوني، والايجارات التي تختلف بحسب المناطق وتعدد شركات الادوية”.

وأفاد، بأن “كثرة عدد الصيدليات ادى الى خلق تنافس كبير للحد من ارتفاع الأسعار”، مؤكداً ان “البعض من تلك الصيدليات تبيع الأدوية تحت السعر المقرّر، بسبب الخسائر التي لحقت بها وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى غلق الصيدلية”.

ويواصل شيرخان، أن “النقابة اتخذت خطوات ستراتيجية للمكاتب العلمية والمذاخر للقيام بتسجيل كل الادوية في وزارة الصحة وفق توقيت نهائي للحد من ارتفاع الأسعار”.

وبين، أن “النقابة قامت باستقبال جميع الشكاوى المقدمة لها من قبل المواطنين والصيادلة والاطباء عن مزاولة مهنة الصيدلة لغير الصيادلة وبدورها تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وقدر شيرخان ، “عدد الصيدليات الوهمية وغير المرخصة بأنها تشكل 5% فقط من مجموع الصيدليات في العراق”، مضيفاً ان “النقابة غير مسؤولة عن اغلاقها، إنما وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمن الاقتصادي”.

ومضى شيرخان، إلى أن “النقابة بصدد اصدار هويات تعريفية لمندوبي الأدوية ومن بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من الذين لا يمتلكون تخصصا طبيا أو شهادة جامعية تمكنهم من ممارسة هذا العمل”.

ويشهد سوق الأدوية في العراق ارتفاعاً واضحاً، في وقت تواصل الجهات المختصة جهودها للسيطرة عليه.

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