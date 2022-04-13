حرب أوكرانيا تدفع العراق إلى امريكا لاستيراد الحنطة وتحقيق الامن الغذائي

دعت وزارة التجارة، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق أمنه الغذائي وتجهيز مادة الحنطة وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وفيما ناقشت مع وفد من السفارة الأمريكية “عقبات” عملها في العراق، اكدت انها بدأت بخطوات فعلية لاعادة تأهيل البنى التحتية للسايلوات ووضع ستراتيجية للامن الغذائي بعد حرب أوكرانيا.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التجارة في بيان إن “دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بحثت مع وفد السفارة الامريكية المكون من ستيفن سيمون وهيذر كوبل استعدادات الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق امنه الغذائي في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة بينهما لتجهيز وتوريد مادتي الحنطة والرز والتي تشكل العمود الاساسي للمائدة العراقية”.

ونقل البيان عن مدير عام الدائرة عادل المسعودي قوله خلال لقائه الوفد السفارة الامريكية إنه “جرى خلال اللقاء التباحث في تقديم الدعم المالي عبر (ليكزم بنك) لغرض تجهيز الحنطة في ظل ازمة الحرب الروسية الاوكرانية التي القت بظلالها على السوق العالمية واسعار المواد الغذائية ، فضلا عن التباحث في موضوع الوثيقة القياسية لمادة الحنطة والعقبات والتحديات التي تواجه الشركات الامريكية والعمل على تذليلها وتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين العراق وامريكا”.

واشار المسعودي في معرض حديثه خلال اللقاء ان “وزارة التجارة بدأت بخطوات عملية لإعادة تأهيل البنى التحتية للسايلوات لغرض تامين المواد الغذائية ووضع استراتيجية لتحقيق الامن الغذائي خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء بالسماح باستيراد القمح من مختلف المناشئ العالمية الرصينة مع شرط مطابقتها للمواصفة العراقية”.