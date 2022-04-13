داعش يفقد قدرته على تجنيد المقاتلين ويعتمد على الخطف فـي التمويل

بغداد/ فراس عدنان

أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن تنظيم داعش الإرهابي خسر قدرته على تجنيد مقاتلين جدد، لافتة إلى أنه أصبح يعتمد على الخطف والابتزاز كمصدر لتمويل هجماته، لكنها شددت على استمرار خطره ولو بنسبة أقل عما كان عليه الوضع في السابق في ظل الهجمات التي تعرض لها خصوصاً على صعيد سلاح الجو.

وقال المتحدث باسم العمليات تحسين الخفاجي، إن “الضربات قاصمة وجهتها قواتنا الأمنية للمجاميع الإرهابية، وخصوصاً في الآونة الأخيرة وما حققته عملية الارادة الصلبة من نتائج مهمة جداً بقتل العديد من المطلوبين والحصول على معلومات مهمة عن تنظيم داعش الإرهابي”.

وتابع الخفاجي، أن “عمليات استباقية حصلت في مناطق أخرى من خلال سلاح الجو بقتل أكثر من سبعين ارهابياً خلال شهرين ونصف الشهر، وهذا يعدّ تطوراً مهماً وتقدماً في عملنا لاسيما على صعيد التعامل مع المعلومات التي نحصل عليها من مصادرنا الاستخبارية وتتم ترجمتها بشكل سريع بضربات دقيقة وموجعة”.

وأشار، إلى أن “تنظيم داعش الإرهابي يشهد انهياراً، بعد أن فقد الخط الأول من قادته الذين إما قتلوا أو قد تم اعتقالهم”، مشدداً على أن “زعيمه الجديد يحاول أن يثبت نفسه من خلال استغلاله أجواء شهر رمضان، ومحاولة القيام بهجمات إرهابية”.

وبين الخفاجي، ان “الغرض من تلك الهجمات رفع الحالة المعنوية لمقاتلي داعش الذي يعاني من امرين، وهما عدم مقدرته على تجنيد عدد كبير من الإرهابيين كما كان الوضع عليه في السابق، والثاني بأنه أصبح يعتمد على الخطف والترهيب في إدارة موقفه اللوجستي والاداري والحصول على الأموال، بعد أن خسر مصادر التمويل السابقة”.

وفي مقابل ذلك، يجد المتحدث العسكري، أن “تنظيم داعش الارهابي ما زال يمثل خطراً على العراق، ولديه مفارز متنقلة ويحاول استغلال أي ظرف للقيام بعمليات إرهابية”، مستدركاً ان “التنظيم ليست لديه القدرة على القيام بهجمات نوعية كما كان عليه وضعه في السابق، سواء ضد مدن أو القوات الأمنية، والامر لا يتعدى بعض التعرضات في المناطق البعيدة عن المدن”.

وأفاد، بأن “التنظيم الارهابي يحاول أحياناً استغلال بعض الظروف الجوية وعدم وجود طيران لسلاح الجو العراقي وتشويش رؤية الكاميرات نتيجة الموجات الترابية وكذلك طقوس رمضان، ويشن هجمات لا يمكن وصفها بأنها كبيرة، لكننا عازمون على ملاحقة المتورطين بها ومحاسبتهم”.

ومضى الخفاجي، إلى أن “امكانيات القوات الأمنية وقدراتها إضافة إلى الجهات الاستخبارية تنطوي على طفرة نوعية في ملاحقة الارهاب ونحن مسؤولون عن هذه المواقف”.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت احباط مخطط خطر لداعش بتنفيذ هجمات خلال شهر رمضان، وأعلنت عن قتل العديد من عناصره وكشف أنفاق واسلحة متنوعة في المناطق الممتدة بين محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ضمن عملية الإرادة الصلبة.

من جانبه، ذكر الخبير الأمني احمد الشريفي، أن “تنظيم داعش لم ينته خطره لغاية الوقت الحالي رغم تراجع هجماته مقارنة بما كان عليه وضعه في السنوات الماضية”.

وتابع الشريفي، أن “القيادة الجديدة للتنظيم تحاول أن تثبت للمقاتلين بأنها نشطة وتوجههم نحو القيام بهجمات مستغلين الظروف الجوية والحالة السياسية غير المستقرة في العراق”.

ولفت، إلى أن “التعامل مع هذه التطورات الأمنية والهجمات الأخيرة للتنظيم الإرهابي، يكون بتفعيل الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات بين قواطع العمليات”.

ويواصل الشريفي، أن “تطوراً كبيراً قد حصل خلال المدة الماضية بتبادل المعلومات وتحويلها إلى ضربات جوية لاسيما في المناطق التي تمثل صعوبة أمام القوات البرية في التحرك باتجاهها”.

وأورد، أن “الضربات التي يشنها التنظيم لا تعني أنه استرد قوته، لكنها في الوقت ذاته تشكل تهديداً وتطوراً ودليلاً على محاولة التنظيم الإرهابي أن يثبت وجوده مرة أخرى”.

وانتهى الشريفي، إلى أن “قواتنا تعزز قدرتها على مواجهة التنظيم الإرهابي، وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود لملاحقة خلاياه النائمة”.

وشهدت بعض المناطق الرخوة شمال وغرب بغداد هجمات إرهابية لتنظيم داعش أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد احتل عدداً من المحافظات العراقية في عام 2014 قبل أن تقوم القوات الأمنية بحملة واسعة وتمكنت من تحريرها تباعاً، كان التنظيم ما زال يحتفظ ببعض المفارز التي تتكون من افراد يتراوح عددهم من 3 إلى 5 مقاتلين يتنقلون في المناطق الصحراوية.

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