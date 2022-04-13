أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أمس الثلاثاء، عن ضبط 24 شاحنة دخلت بصورة غير شرعية عبر المنافذ الحدودية.

وذكر بيان للهيئة تلقته (المدى)، إنه “بحسب التوجيهات والإشراف المتواصل للمدير العام شاكر الزبيدي والجهود الاستثنائية التي تبذلها أقسام التحري ومكافحة التهريب التابعة لمديريات المناطق الجمركية أسفرت عن ضبط مئات الشاحنات التي تحمل مواد داخلة بصورة غير شرعية عبر المنافذ الحدودية”.

وأضاف البيان، أن “الجهود أسهمت باستحصال فروقات الرسم الجمركي التي يتم التهرب من دفعها بطرق ملتوية بعيداً عن قبضة الجمارك فضلاً عن ضبط عمليات التهريب للمواد الممنوعة من الاستيراد”. وتابع أن “عمليات الضبط التي نفذها قسم التحري ومكافحة التهريب في جمرك المنطقة الوسطى أسفرت عن ضبط (19) شاحنة محملة بمواد مختلفة لأجهزة كهربائية، ومواد انشائية، ومواد غذائية، وإطارات ومواد متنوعة أخرى”، مبيناً أن “قسم التحري ومكافحة التهريب في جمرك المنطقة الشمالية تمكن أيضاً من ضبط(5) شاحنات تحمل مواد مخالفة (كيبلات كهربائية، أنابيب حديد، مواد غذائية)”.

وأشار البيان الى أن “مديرية جمرك المنطقة الشمالية قامت بإتلاف ارسالية أراكيل الكترونية مخالفة لضوابط الاستيراد”.

وأكد، “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقاً لقانون الجمارك النافذ رقم 23 لسنة 1984 المعدل”، لافتاً إلى “عزم الهيئة على تضييق الخناق على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي والمالي للبلد من خلال تأدية الواجبات المناطة بها بكل حرص وأمانة”.

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