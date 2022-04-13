فوائد زيت الجرجير للبشرة الدهنية

1- منع الهالات السوداء:

يحتوي الجرجير على فيتامين kالذي له دور كبير في الحفاظ على محاربة الهالات السوداء بالبشرة.

2- القضاء على النمش:

يساهم بشكل كبير على تفتيح البشرة وتخلصها من علامات النمش والكلف وهم من مشاكل البشرة.

3- مضاد للتجاعيد:

ويعتبر الجرجير من النباتات التي تحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين أ، ج وهما بدورهما يعملان كمضادات أكسدة بدورها تساعد على معالجة الجذور الحرة التي تكون سببا في ظهور بعض التجاعيد والخطوط الدقيقة بالبشرة فتقوم بطردها إلى خارج خلايا الجلد.

4- حماية البشرة من سرطان جلد البشرة:

الجرجير له القدرة على حماية جلد البشرة من إصابتها بالسرطان ويكمن ذلك في احتواء الجرجير على مضادات للأكسدة القوية، كما يحتوي كذلك على فيتامينC، وفيتامين أ، وله القدرة الفائقة على حماية البشرة من إصابتها بسرطان الجلد.

5- منح البشرة النضارة المشرقة:

يحتوي الجرجير على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك، والصوديوم والكالسيوم ومن ثم غناه بالمغنسيوم وكل هذه العناصر تعمل علي منح البشرة النضارة المشرقة.

6- يعالج بعض الأمراض:

من الفوائد المتميزة للجرجير أنه يساعد على علاج بعض الأمراض كمرض البهاق والصدفية.

7- محاربة الشيخوخة المبكرة:

يؤخر الجرجير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة التي تظهر على شكل تجاعيد وخطوط دقيقة ويحدث ذلك لأنه يحتوي على مضادات أكسدة.

8- الحفاظ على صحة البشرة:

ولأن الجرجير من النباتات التي تحتوي على نسبة جيدة من فيتامينA، وفيتامينC، وفيتامينEوالذي بصددها تساهم في الحفاظ على صحة وحيوية البشرة بشكل كبير.

9- يرطب البشرة:

يعتبر الجرجير له دور قوي على ترطيب البشرة وظهورها بالشكل التي ترغب فيه المرأة كمنحه الملمس الناعم.

فوائد زيت الجرجير للشعر

1- مفيد لصحة فروة الرّأس:

لاحتوائه على مختلف المعادن والفيتامينات، وبالإضافة إلى ذلك ينظّف الدّم وينقّيه، من خلال إضافته إلى النّظام الغذائي للحفاظ على فروة الرّأس صحّيّة ونظيفة.

2- وقاية الشّعر وفروة الرّأس من العدوى:

لوجود الزّنك والكبريت، مما يمنع الالتهابات البكتيريّة التي تؤثّر على فروة الرّأس والشّعر، كما أنّه يرطّب فروة الرّأس، ويمنع جفافها الذي يسبّب القشرة.

3- يمنع تساقط الشّعر:

من خلال ترطيب فروة الرّأس، فهو أمرٌ ضروري لمنع تساقط الشّعر، عدا أنّه يقي من العدوى التي تسبّب فقدان الشّعر.

4- يعزّز نمو الشّعر:

لأنّه يملك القدرة على موازنة عمل الهرمونات، ويحتوي على فيتامين A، الذي يزوّد الشعر بالعناصر الغذائيّة اللازمة لنمو الشّعر بشكلٍ كثيف.

5- يقوي نمو الشّعر:

لأنّه يحتوي على المعادن والفيتامينات، والبيوتين، وذلك من خلال شطف الشّعر بالجرجير.

أضرار زيت الجرجير للشعر

لا يوجد أي دراسات أو أبحاث علمية تبحث أو تؤكد وجود أضرار مترتبة على استخدام زيت الجرجير للشعر، واعتمادًا على ذلك يمكن القول أن استخدام زيت الجرجير للشعر آمن ولا يسبب أضرار زيت الجرجير للشعر.

لكن ينصح باستشارة أخصائي قبل إضافة زيت الجرجير إلى نظام العناية بالشعر والاعتدال وعدم الإفراط باستخدام زيت الجرجير للشعر تفاديًا لأي مشكلات قد تحصل بسبب فرط الاستخدام.

فوائد الجرجير للبشرة

– يحتوي الجرجير في تركيبته الطبيعيّة على مجموعة من الفيتامينات الضرورية والأساسية للحفاظ على صحة وحيوية البشرة والجلد، بما فيها كل فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، حيث تعتبر هذه الفيتامينات من أشهر العناصر الطبيعية التي تحمي البشرة وتساعد على تغذيتها وترطيبها.

– يحتوي في تركيبته على نسبة عالية من الألياف مما يجعله أساساً لتجديد شباب وحيوية البشرة، ويمنع ويؤخر ظهور علامات تقدم سن البشرة بما فيها التجاعيد والخطوط الرفيعة والبيضاء والتعرجات وغيرها، أي علامات الشيخوخة بالمجمل.

– يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي ينعكس بشكل إيجابي وبوضوح على نضارة البشرة وإشراقها، كما ويساعد إلى حد كبير على التخلص من آثار وعلامات النمش والكلف، وكذلك يعالج أمراض الجلد بما فيها البهاق.

محاذير استهلاك الجرجير

1- الأطفال:

إذ يُعتبر الجرجير غير آمنٍ للاستخدام كدواءٍ للأطفال، خاصة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.

2- الحمل والرضاعة الطبيعية:

حيث يعدّ الجرجير غير آمنٍ إذا استخدم بكمياتٍ علاجية خلال فترة الحمل، فقد يُؤدي إلى حدوث الدورة الشهرية، والتسبب بالإجهاض، أمّا عن فترة الرضاعة فلا توجد معلوماتٌ كافيةٌ حول مدى أمان استخدام الجرجير أثناء الرضاعة الطبيعية، لذلك من الأفضل تجنب استخدامه خلال تلك الفترة.

3- قرحة المعدة أو الأمعاء:

حيث يجب عدم استخدام الجرجير عند الإصابة بقرحةٍ في المعدة، أو الأمعاء.

4- أمراض الكلى:

إذ يوصى بتجنب استخدام الجرجير عند وجود أمراضٍ في الكلى.

5- التداخلات الدوائية:

حيث يوصى الأشخاص الذين يتناولون الوارفارين (بالإنجليزية: Warfarin) باستشارة الطبيب قبل استخدام الجرجير.

فوائد زيت الجرجير للبشرة

يمنح بشرة الوجه، والرقبة، واليدين نضارةً عاليّة؛ بسبب احتوائه على الموادّ ذات الخصائص المضادّة للأكسدة، والتي تخفّف من ظهور التجاعيد، كما يعطيها نضارةً ورطوبةً نتيجة احتوائه على فيتامين أ، الذي يمنع تعرّض البشرة للجفاف تحديداً خلال فصل الشتاء، إضافةً لفيتامين هـ الذي يؤخّر من ظهور علامات التقدّم في السنّ، ويمنح البشرة إشراقةً كبيرةً، إضافةً لكونه مضادّاً حيويّاً فّعالاً في التخلّص من الكلف، وحب الشباب، والنمش.

يتمّ استخدام زيت الجرجير للبشرة بخلط نقطتين من زيت الجرجير مع ملعقتين من الزبادي، وملعقة من العسل، ووضع الخليط على البشرة، وتركه لمدّة عشر دقائق، ويُفضّل تكرار هذه الوصفة مرّتين كل أسبوع.

يمكن خلط زيت الجرجير مع ماء الورد، ووضع الخليط على اليدين وتركه لمدّة خمس عشرة دقيقة، مع ضرورة تكرار هذه الوصفة ثلاث مرّات كل أسبوع؛ لتحقيق أفضل النتائج.