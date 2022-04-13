في لقاءٍ مطول وحديثٍ مفعم بالأدب ابو  رغيف  يستقبل الفنان جواد الشكرچي

سعد محمد الكعبي

اشاد وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار د: نوفل ابورغيف بالفنان الكبير جواد الشكرجي و بحضوره اللافت ويبارك له الانتهاء من منجزه التلفزيوني الجديد،جاء ذلك خلال استقبالة الفنان مع أسرتهِ وبحضور نخبة من الفنانين والمبدعين ومنتسبي الوزارة.

واثنى ابورغيف على الحضور المتعدد لفنان الشعب الشكرچي على أكثر من صعيد، حيث يتجدد هذا الحضور ويتوهج في الإعلام ، ومع العائلة العراقية ، وفي الدراما التلفزيونية، وفي الأدب ، والمسرح ، مما يجعل منه فناناً شاملاً ومبدعاً مميزا ، وقد حضر اللقاء كل من الفنان فؤاد ذنون والأستاذة عاتكة الخطيب و علي جواد نجل الفنان الشكرجي ونخبة من الاصدقاء والزملاء.

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