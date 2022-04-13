ما هذا الحَشْو يا علي التميمي؟ 2/3

محمد مندلاوي

يزعم علي:3- يقول مندلاوي ( لو لا طائرات امريكا وقوات البيشمركة الباسلة لا ولن تستطيعوا اخراج داعش من الموصل ) ( لا تكذب اين فر البيشمركة ؟ المفتري يتهمني بالكذب .. راجع مقابلات حميد عبد الله مع غيدان وغيره, الغريب يستعمل المفتري (لا ولن ولم) تستطيعوا اخراج داعش ..نسالك من حرر امرلي البطلة وجرف النصر وكان الارهابيين بجرف الصخر يحصدون ارواح زوار الحسين حصدا ولم يستطيع لا الجيش ولا الشرطة ولاغيرهم تحريها بدمائه, ساذكر لك يا من عميت بصيرته واحدا من ابطال الحشد المرجعي وهو شاب من النجف تزوج وبعد شهر ترك زوحته وتطوع – والحديث للفريق الركن غيدان قال كان الشهيد في الخندق وعندما فر الدواعش , خرج الاهالي هاربين نحونا ومسرعين وبقيت عجوز تمشي ببطء متاخرة عن الركب فرماها قناص فسقطت مضرجه بالدماء فخرج الشاب دون امر من قائده اخذته غيرته وشيمته لانقاذ العجوز فقام بحملها على كتفه فاطلق القناص النار عليه واستشهد هولاء ابطال الحشد.

توضيحي عن ما زعم علي التميمي: لماذا تجعلي أقول الذي لا أريد قوله يا علي. لماذا أنتم الشيعة ناكري الجميل! لكي لا يقال أتكلم عن عموم الشيعة شيعة السلطة والسياسة. لو لم تدك الطائرات الأمريكية مواقع داعش الإرهابي شبر واحد لم تستطيعوا تتقدموا نحوهم. ألم يصلوا على أسوار بغداد؟ يا ترى من هزمهم وأعادهم إلى الخلف لو لا أمريكا وطائراتها؟. ليس هذا فقط، من جاء بالشيعة إلى دست السلطة لو لا أمريكا التي أسقطت نظام حزب البعث المجرم وسلمتكم رئيسه السرسري صدام حسين؟. تتكلم عن القوة، أين كنتم عندما أخذ مرجعكم الأعلى الخوئي مغفوراً إلى بغداد وتهكم به من على شاشة التلفاز؟. وقبله أعدم مفكركم وشقيقته لم تحركوا ساكنا. كفاكم نفخ فارغ دولة داعش بأنفار معدودة أخذت موصل منكم. لو لا طائرات أمريكا في الجو والبيشمركة (پێشمەرگە) على الأرض لم تحرر موصل إلى الآن. صدقني لو لا حماية أمريكية للكيان العراقي المصطنع لأخذت إيران جنوب العراق وشرقه، وتركيا موصل وتوابعها، وسعودية وسورية والأردن أخذوا غربها. يستشهد بغيدان البعثي الذي من أبرز المتهمين بسقوط الموصل وقبله نوري المالكي الذي كان قائد العام للقوات المسلحة. يا علي نسألك وليس مسلك؟. لقد حرر آمرلي البيشمركة ومعها القوات الإيرانية جماعة قاسم سليماني. تحريرها ولي تحريها؟. أين فرت البيشمركة وليس أين فر البيشمركة؟ لأن قوات عسكرية والقوات مؤنثة، كما قلت لك النعت يتبع المنعوت. أترك بقية أخطائك لا أقف عليها كي لا أرهق القارئ الكريم.

يقول علي التميمي: يقول مندولاي ( انك من الاعاجم الذين استعربوا بعد الاسلام لذا استفزتك كلمة اعجمي ) ايها المفتري لو كنت فارسيا او تركيا او افغانيا او باكسنيا لما تنكرت لاصلي .. النبي(ص)

يقول ( كلكم لادم وادام من تراب)( لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى) يقول الامام علي (ع) ( الناس من جهة التكوين اكفاء ابوهم ادم والام حواء)

يقول المتنبي لابقومي شرقت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي

وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوص الطريد

وقال الرصافي قالوا ابن من انت ياهذا فقلت لهم ابي امروء جده الاعلى ابو البشر

الا تحترم عقلك مرة تتهمني باني اعجمي ومرة مستعرب ومرة عربي اسلم بالسيف . عشرات الالاف الاوربيين والامريكيين اسلما واستبصروا منذ نجاح الثزرة الاسلامية .

هل اسلم هولاء بحد السيف ؟ هل اسلم الفيلسوف روجيه غارودي بالسيف؟ هل عرفت شيئا عن اسلام سفير المانيا بالمغرب البروفيسور موارد ويلفريد هو فان بحمل دكتوراة بالقانون من جامعة هارير وقد هز اسلامه اوربا فحاربته صحافة المانيا الف كتابين (الاسلام في الالفية الثالثة ديانة في صعود) و ( الاسلام هو البديل) وقد تعرض في مقتبل عمره الى حادث مروع وقد توفى عام 2020 رحمه الله .

الم يقل الرسول (ص) (سلمان منا اهل البيت) ولم يقل ان ابا بكر او عمر او عثمان او خالدا منا اهل البيت

كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحم

فقال (ص) (سيد الاحباش بلال وسيد الروم صهيب وسيد الفرس سلمان وانا سيد العرب ) صدق رسول الله (ص) (اذا بلغ ابن ادم اربعين سنة ولم يدن الى الخير مسح ابليس بيده على وجهه وقال مرحبا بوجه لايفلح بعدها ابدا) (من ازاد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا) ويقول علي (ع) ( يبقى الرجل عالما ما طلب العلم فاذا ظن انه علم فقد جهل)

قل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك اشياء

توضيحنا على ما زعم أعلاه: الصحيح باكستانياً وليس باكسنيا؟ لأن لا توجد دولة باسم باكسنيا حتى ينتمي لها أحد. شرفت وليس شرقت؟. أ تعرف ماذا تعني كلمة الأعجمي في لغة العرب؟ إذا لا تعرف، راجع المعاجم العربية حتى تعرف. إنه قال: أحبوا العرب لثلاث لأني عربي، والقرءان – القرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. لم يحدد أي عربي، فعليه أنت الرافضي مأمور أن تحب عمر وأبابكر وعثمان وهند آكلة الأكباد إلخ. لأن الأوصاف الثلاثة تنطبق عليك، أعجمي، ومستعرب، وأعرابي. الثورة الإسلامية وليست الثزرة. أسلموا وليس اسلما؟. أنت تكذب ليسوا عشرات الآلاف بل عدد قليل في أوروبا ممن أسلم، وفي مقابل هناك العديد من الشيعة نساءًا ورجالاً تنصرت ظهرت على شاشات التلفزة وقالت إنهن وإنهم صارت و صاروا من أتباع السيد المسيح. هذا شأن كل الأديان هناك من يهاجرها ومن يأتي إليها. هل تعلم في شمال إفريقيا عشرات الآلاف تنصرت، وصل الأمر أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية – إذا لم أخطأ- منع تغيير الدين، أو اعتقال من يغيير دينه؟. أنصحك تشاهد القمص زكريا بطرس حتى يقوى إسلامك. حديث: (سيد الاحباش بلال وسيد الروم صهيب وسيد الفرس سلمان وانا سيد العرب ). أيضاً غير صحيح، لأن النبي لو قال مثل هذا الكلام لا يستثني أحداً، لقال معه: جابان (كابان) سيد الكورد، وأُبي بن كعب سيد اليهود، أو ذو الذؤابتين زيد بن ثابت إلخ.

يقول علي التميمي: الم يصرح اوباما وقادته العسكريون ان القضاء على داعش يستغرق عشرة اعوام , ومن اسس الدواعش هل قرات مذكرات هيلاري وتصريحات ترامب, ولماذا لم تزودنا امريكا بالطائرات المدفوعة الثمن, الذي ساعدنا جارتنا الشرقية راجع تصريحيات العبادي ومعصوم ومسعود والفريق غيدان.

توضيحي: نعم صرح، وقال هؤلاء، عنى شيعة السلطة، ناكري الجميل دعوا داعش تأخذ السلطة منهم. ذهب إليه المسئولون الأمريكان ورجوه أن يأمر الطيران لضرب داعش وإيقاف زحفه على بغداد حتى لا

يقال أن داعش في زمن أوباما استولى على بغداد. بعد هذا الكلام أمر الطيران بضرب داعش وهذا كان السبب الأول والأخير لإيقاف داعش على أبواب بغداد ودحرها. هيلاري تقول ما تشاء ومعها ذلك الأرعن الذي حكم بأهوائهم.. . قال ترامب: إن هؤلاء الشيعة الذين يحكموا العراق كلهم سراق وفاسدون. إذا تقبل بأقواله تلك يجب أن تقبل بكلامه هذا أيضا. جارتكم الشرقية باعت لك بعضاً من تلك الطائرات الحربية التي تركها عندهم اللعين صدام حسين كوديعة كي لا تدمرها القصف الأمريكي. أما بعض المساعدات لكوردستان تعرف إيران جيداً إذا داعش وجدت لها موضوع قدم في جبال كوردستان لا يستطيع العالم أجمع إخراجها منها، وسيكون هذا خطراً حقيقياً على نظام الحكم في إيران.

05 04 2022

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