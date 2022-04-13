مدرب ريال مدريد يكشف “كلمة السر” في فوز ريال مدريد امام تشلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب تفوق ريال مدريد الإسباني على نظيره تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، بعدما انتصر الميرنجي بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

سبب تفوق ريال مدريد على تشيلسي

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تحليلها لمباراة ريال مدريد وتشيلسي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، أن الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي كان كلمة السر في تفوق الميرنجي على البلوز.

ويعيش ريال مدريد أزهى فتراته في الموسم عندما يلعب فالفيردي بشكل أساسي مع الفريق، حيث يعطي الشاب الأوروجواياني حيوية ونشاط كبير لخط وسط الفريق الإسباني في ظل تقدم الثلاثي لوكا مودريتش وتوني كروس وكارلوس كاسيميرو في العمر.

وأضحى مجهود ثلاثي وسط الملكي، يلعبون بريتم بطيء عما كان عنه الأمر في السابق، خاصةً بالنظر للكرواتي لوكا مودريتش، والذي وصل لعامه السابع والثلاثين، ولم يعد يقدم المستويات البدنية الكبيرة التي قدمها في السابق، حيث ظهر الأمر في مباراة باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر كذلك بعد نزول صاحب الـ 23 عامًا.

ويأتي ظهور فالفيردي بمثابة القطعة الناقصة من أحجية كارلو أنشيلوتي الذي يبحث عن التوليفة الأمثل لخط الوسط، بإشراك إدواردو كامافينجا على فترات متباعدة وكذلك الأمر بالنسبة للإسباني داني سيبايوس، ولكن الأمر الذي تأكد لدى المدرب الإيطالي أن فيديريكو فالفيردي لابد أن يكون أحد اللاعبين الأساسيين في خط الوسط.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي

ولم يتأهل ريال مدريد بعد بالرغم من فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، إلا أن مباراة الإياب التي ستجمعما على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد ستكون الحاسمة للمتأهل الأول لنصف النهائي.

وتنطلق المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 أبريل 2022، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط