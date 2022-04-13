من أجل كيلو كباب

نوئيل يلدا

كلنا وقفنا لأن الجندي مد ذراعه مانعا المرور من باب الاستعلامات باتجاه مكاتب الموظفين. كنا قرابة 15 شخصا. لم نتحرك لأنه لم ينه مكالمته الهاتفية بعد. كان يتحدث مع صديق وعرفنا كلنا أنه بالأمس كان يلعب الدومينو وخسر، واليوم سيأتي إلى الكازينو ويعوض خسارة الأمس. عرفنا أنه خسر كيلو كباب. كان ظهره نحونا، وكان يحدونا الأمل أنه لم يرنا عندما جاءته المكالمة من الصديق، ولكني أعرف أنه رأى عددنا ولم يهتم. كلنا عرفنا أنه قدم لأخذ سلفة من مصرف الرافدين وكلنا سمعناه يسأل صديقه إن كان له معارف في المصرف فرع الكسرة. في هذه اللحظة استدار وشاهدنا نقف كالكتاكيت في فم الباب، ولكنه استمر في الحديث مع صديقه الذي اعتقدنا كلنا أنه يعرف موظفا في فرع الكسرة لأن ملامح الجندي انقلبت إلى فرح وسمعناه يطلب من صديقه أن يتصل بالموظف كي يسرّع له عملية تسلم القرض. كلنا عرفنا أن صديقه وعده خيرا. استدار مرة أخرى إلينا، ولكن صديقه قال شيئا شده وجعله يعطينا ظهره مرة أخرى. كلنا عرفنا أن إبراهيم غشيم في لعبة الدومينو وأنه السبب في خسارة كيلو الكباب. كلنا عرفنا أن سوء حظه لم يقتصر تلك الليلة على خسارة الكباب فقد تعطلت سيارته وهو في طريق العودة إلى البيت. استدار نحونا وأعتقد أنه عرف أننا صرنا 20 شخصا، ولكنه استمر في الكلام وقال إنه يريد بيع سيارته لأنها صارت قديمة وتصرف الكثير من المال. أعطانا ظهره وبدا لنا من صوته أنه سينهي المكالمة لأنه قال لصديقه إنه في الواجب الآن، لكن يبدو أن صديقه تذكر شيئا مهما. عرفنا أن حسين سيعود إلى العراق في الشهر الخامس. أردنا أن نعرف من أي دولة سيعود حسين وما مدى قوته في لعبة الدومينو، ولكننا لم نتمكن من معرفة هذا لأن الجندي أنهى المكالمة بسرعة وأشار لنا بيده أن نذهب إلى المكاتب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط