وفد حكومي عراقي رفيع المستوى يضم قادة أمنيين يزور إيران

توجه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، قبل ظهر اليوم الأربعاء، على رأس وفد رفيع المُستوى، يضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، إلى إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائيَّة والإقليميَّة والدوليَّة بين بغداد وطهران.

ويقود العراق مبادرة لتحسين العلاقات بين طهران والرياض وقد رعت العاصمة بغداد عدة جولات من المباحثات بين الجانبين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، قد اعلن يوم الاثنين، أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية العراقي طهران في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي هذا الصدد، ناقش وزير خارجية حسين أمير عبد اللهيان ، في اتصال هاتفي مع فؤاد حسين منتصف فبراير، آخر التطورات في العلاقات بين البلدين، والمواضيع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزيرا خارجية البلدين، في هذا الاتصال لمحة موجزة عن العلاقات الممتازة بين البلدين الجارين، وتباحثا حول تطورات المنطقة ، بما في ذلك اليمن، وضرورة بذل الجهود لإنهاء الحرب في هذا البلد.