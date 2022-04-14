، في حياتي ،لم أؤيد حزب ولم أدخل في حزب ابدأ ،

ولدت في منطقة شعبية (الفحامة ) بجانب الكرخ عام / 1945 / كانت الحياة البغدادية القديمة حزينه بطبيعتها على الرغم من بساطتها وفطرتها واغلب العوائل كانت فقيرة وتعاني العوز الذي كان يحيطها ،وانا صغير ، باع صاحب الدار الملك ،وتحولنا الى الصرائف العاصمة خلف السدة الترابية ودخلت الى مدرسة المحمدية في سوق حنون عام ١٩٥٢ / الكفاح ،وكان عمري سبعة سنوات ومعي من الطلاب اليهودي واليزيدي والمسيحي والشبكي والكردي والتركماني شدة ورد وصورة الملك فوق الصبورة وتوزع علينا المدرسة وجبه غذائية يوميا والدوام احادي صباحي ،

عاصرت جميع الحكومات من الملك الى الان ،لم ادخل في حياتي الى اي حزب، لان الآحزاب تسرق ولا تعمر لكن للتاريخ ، عبد الكريم قاسم حكم العراق بلا احزاب وقدم مكاسب للشعب العراقي وعمر المدن وسن قوانيين تخدم الشعب ،وقدم بيوت جاهزة للفقراء ،والدي حصل على بيت بالالف دار ، وذهبت مع والدي

استلمنا مفتاح البيت من العريف( صلال )سائق الزعيم عام ١٩٥٩ /وبيته كان هناك بالالف دار بغداد

وتقاعدت عام ١٩٨٨،وتوجهت للعمل في فندق شيراتون قسم المشتريات، وتركت العمل نتيجة الحصار المؤلم من حروب صدام الذي تغير من قبل الامريكان ،،حكومة صدام ظلمت الشعب وظلمت الدول المجاوره للعراق وجلبت الكراهية من الدول المجاورة للعراق ،

وبعد فترة جاء المالكي في زمن الامريكان ،وسن قوانيين مؤلمة ، قانون تقاعد مدني قديم ٤٠٠/ الف دينار وتقاعد المدني الجديد ٨٠٠/ الف دينار ، وخرجنا مظاهرات واضافة لنا عادل عبد المهدي ١٠٠/ الف واصبحنا ٥٠٠/ الف دينار لكون الميزانية وزعها المالكي رواتب على عدد عوائل رفحا ،ورواتب مزدوجة لكافة السياسين من اجل انتخابة كل اربع سنوات ،هكذا حظ فقراء العراق التعساء انقذتنا مريكا من ظالم ،وقعنا بظالم اخر قلص رواتبنا للاسوأ ، ،،، الكاتب علي محمد الجيزاني ،

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