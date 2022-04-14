ائتلاف المالكي يتحدث عن انفراجة مرتقبة بين القوى السياسية

كشف عضو ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، الأربعاء، ان المرحلة المقبلة ستشهد انسجامًا بين القوى السياسية، مؤكدا ان الجمهور العراقي مستاء من بعض قرارات وتصرفات الكتل السياسية

وقال أبو رغيف في تصريح إن “المرحلة المقبلة ستشهد انسجامًا بين القوى السياسية”، مؤكدا بان “العراق بحاجة إلى حكومة دستورية من أجل اتخاذ قرارات مهمة يحتاجها الشعب العراقي أهمها الموازنة”.

وأضاف أبو رغيف ان “الجميع يحتاج الجلوس إلى طاولت الحوار والمضي باتجاه التوقيتات الدستورية”، مشيرا إلى ان “الأغلبية الوطنية بنيت على أساس توافقي والمسميات مختلفة لكن المضمون متشابه”.

وأوضح أبو رغيف انه “سواء كانت الحكومة أغلبية أم توافقية يجب على كل الأطراف السياسية أن تتفق لتشكيل الحكومة المقبلة بنحو مرضٍ للشارع العراقي”.

وأشار عضو ائتلاف دولة القانون ان “الجمهور العراقي مستاء من بعض قرارات وتصرفات الكتل السياسية التي تمضي بالعناد في الخلافات السياسية وعدم نظرهم إلى مصلحة الشعب العراقي بالدرجة الأولى”.

وفي ملف انتخاب رئيس الجمهورية بين أبو رغيف ان “قضية انتخاب رئيس الجمهورية تنعكس إيجابًا على تسهيل مهمة وسير عملية انتخاب رئيس الحكومة”، مبينا ان “كلما يتعقد المشهد الوطني يتعقد داخل المكونات”.

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