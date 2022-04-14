الإساءة للعمامة الشيعية، نعيم الهاشمي الخفاجي

الإساءة للعمامة الشيعية وتزوير الحقائق ليست وليدة اليوم، رحم الله الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الشيعة والحاكمون قال للكذب حدود إلا الكذب على الشيعة ومعتقداتهم ليس له حدود، عبر تاريخ أمة الإسلام المرير دائما المتطرفين السنة يلقون سبب هزائمهم وتخاذلهم وجبن وفساد خلفائهم على الشيعة، تعاون السنة مع التتار للقضاء على الشيعة الإسماعيليون البويهيون في إيران من خلال الخليفة العباسي، تعاون سنة أصفهان الشوافع مع التتار لقتل السنة الأحناف، قوات التتار عسكرة في قضاء مندلي مدة ١٢٠ سنة قبل اقتحام بغداد وإنهاء الخلافة العباسية، دخل الشيعة الإسماعيليون بغداد وقوات التتار هي التي أعادت الخليفة العباسي للحكم، هذه الأمور الإعلام العربي والإسلامي يغطي عليها ولم يتطرق لذكرها، سجلت كتب التاريخ أن القائد المغولي هولاكو أرسل إلى والي الخليفة العباسي في الموصل بدر الدين أوامر في إرسال آلات الحرب المنجنيق إلى القوات المغولية لكي يدك بها العاصمة بغداد، وفي نفس الوقت وصل رسول الخليفة العباسي إلى واليه في الموصل يطلب منه إرسال فرق مغنيات لدار الخلافة، دفع خلفاء بني العباس ولمدة أكثر من ١٢٠ سنة الأموال للتار مثل حلب ترامب لدول الخليج، التتار كانوا هم من ينصبون ويعزلون الخليفة العباسي، آخر خليفة عباسي صرف الأموال على اللهو وارسل جوية قليلة إلى هولاكو ردة فعل هولاكو أسقط نظام الخليفة، الخليفة العباسي اتخذ قرار بتسريح العسكر لعدم وجود أموال بالخزينة ليدفع إليهم مرتباتهم، جنود التتار دخلوا بغداد بكل سهولة، جنديان من التتار دخلوا إلى بيت الخليفة، الخليفة كان بحضنه غلام وامامه راقصة ترقص ترتدي ملابس سوداء، جندي تدري ضرب الخليفة بسهم وقتله.

طبيعة التتار إذا دخلوا بلدان يشكلون مجلس حكم لادارته من أبناء الولاية أو الدولة، من ضمن مجلس الحكم تم تسجيل العلامة ابن العلقمي، هنا ثارت ثائرة المتطرفين السنة منهم المجسم الضال ابن تيمية ونسب فرية تعاون ابن العلقمي مع التتار، للعلم ثلاثة مؤرخين سنة عاصروا ابن العلقمي منهم الخطيب البغدادي صاحب كتاب تاريخ بغداد وابن الفوطي صاحب الرياض النضرة وابن الطقطقي أشادوا في ابن العلقمي، فقط ابن تيمية الحراني الذي يكفر الشيعة هو من نسب كذبة تعاون ابن العلقمي مع التتار، بل حتى شيخ سعودي وهابي اسمه الغامدي كتب أطروحة دكتوراه ثبت براءة ابن العلقمي الأسدي من الخيانة، وبين الشيخ الوهابي أن الدويدار التركي يبغض ابن العلقمي لكونه عربي أصيل، ‏الاعلام الوهابي عبر التاريخ يردد أكاذيب تعاون الشيعة مع الأعداء وهذه كذبة لا أصل لها، اليوم مشكلة الشيعة انهم الوحيدون يقاومون التطبيع والانبطاح، نقل لي الصديق الكاتب سيف الله علي انه كان ممثل في العراق حال وصول البعثيين للسلطة طلبوا من الأخ علي الناصر الغريباوي سيف الله علي تمثيل دور رجل دين شيعي معمم الدور قبيح، يقول سألت قائد النعماني عن السبب اختيار رجل دين شيعي، قال لي فعلا هذا الموضوع طائفي، في اليوم الثاني الأخ علي الناصر ترك العراق وذهب للدنمارك لاجئا ولازال ليومنا هذا بالدنمارك.

الإعلام البعثي الوهابي الطائفي عبر التاريخ متمرس في الكذب على الشيعة، لديهم أموال وإمكانيات تجعل حتى الكثيرين من الممثلين والممثلات من ابناء ضحاياهم يمثلون أدوار مسيئة للشيعة، من حرق ودمر الشعب العراقي ليس تولي فلان شيعي منصب وزير بحكومات محاصصاتية، وإنما إرهاب فلول البعث المدعوم من المحيط العربي والإسلامي السني، هذا الإرهاب هو الذي دمر العراق خلال ١٩ سنة من تفجيرات وإعلان ولايات خلافة، وتسليم محافظاتهم إلى المجاميع الإرهابية التي تمثلهم، كل هذه الأمور القبيحة لم يتطرقوا لها، الإعلام البعثي السني الطائفي يوجه اسهمه إلى الشيعة فقط، خلال فترة ال٣١ سنة الماضية من حياتي التي تركت بها بلدي مرغما وانضميت للمعارضة العراقية السابقة، وخلال ال ٢٥ سنة الماضية ككاتب وصحفي، وجدت كل الفئات السنية العراقية من شي شيوعيين وبعثيين واسلاميين ومستقلين لديهم عقدة بغض كل من هو شيعي والوقوف ضد مشاركة الشيعة في حكم العراق، كل الارهاب بعمائم وهابية أفغانية طالبانية، فلا داعي نسب الإرهاب لمعمم شيعي، بالجامعات العراقية وخاصة جامعات بغداد والموصل وتكريت والرمادي التدريسيين السنة يتعامل اغلبهم مع الطلاب والتدريسيين الشيعة بأسلوب طائفي، عندي حفيد اسمه مقتدى تخرج قبل اسبوعين من كلية الهندسة جامعة بغداد، أستاذ جامعي سني حاول يرسبه مرات عديدة بدون سبب وإنما لكون اسمه مقتدى، كان ببساطة تأديب هذا المنحط بطرق عديدة، لكن المشكلة نحن لدينا أخلاق تمنعنا من فعل ذلك، وهم اي فلول البعث يفتقدون للأخلاق، الكل شاهد كيف تاجر ساسة المكون العراقي البعثي السني بفرج صابرين الجنابي وتبناها طارق الهاشمي واعتبرها بنته، تاجر بفرجها ليحقق مكاسب سياسية، أما الشيخ العفيف عفيف الموصل ابو تبارك فقد اعترف انه كان يمارس اللواط مع الانتحاريين الذين يوصلهم لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الجيش والشرطة وتجمعات التركمان والشبك والعرب الشيعة والايزيديين في الموصل.

إن صمت الطبقة السياسية الشيعية الفاسدة عن المطالبة في إعدام الذباحين، وإشراك واجهات القاعدة وداعش من ساسة فلول البعث في البرلمان والحكومة والجيش والتمثيل الدبلوماسي، جعل اراذل فلول البعث يتمادون أكثر ويتمادون حتى على أئمة ال البيت ع وليس على معمم شيعي بسيط وكأننا أقلية في هذا البلد.

هناك حقيقة ناصعة وواضحة، غالبية واجهات فلول البعث سلموا نسائهم للقوقازي والافغاني والافريقي الداعشي، بمناطقهم حدث ولاحرج، تاجروا بشرفهم، زوجوا بناتهم إلى شذاذ الآفاق، مفتيهم الذين يسمونه في العلامة …… أصدر فتوى يحث فتيات الموصل على الزواج من الدواعش الافارقة، والملعون قال الفتاة التي تهب نفسها لمجاهد داعشي أفريقي تكون مثل حورية من حوريات الجنة لسيدنا بلال الحبشي، هذا العتل الزنيم بفتواه هذه خبل فتياة الموصل، في أول ليلة جمعة بعد تسليم الموصل لداعش زوجت عوائل الموصل ٣٠٠ فتاة من ٣٠٠ إرهابي في حفل نقلته قناة الهالك حارث الضاري نقلته بالصورة والصوت.

القنوات الإعلامية العراقية وبما فيها قناة العراقية نشرت تصريحات لنواب برلمان بعثيين سنة يطالبون تجنيس أطفال آبائهم دواعش افارقة وهنود وقوقازيين، بل قناة العراقية أجرت حوارات مع نساء احداهن تكريتية تطالب الحكومة منح أطفالها جناسي عراقية، الشيخ السني الشريف حميد الهايس قال عبر عدة قنوات فضائية، ان عدد مجهولي النسب في مدينة الموصل 16342 وفي مدينة الانبار 24561 لا تتجاوز أعمارهم من سنتين الى 7 سنوات، فلماذا قنوات البزاز ومسرحيات جواد الشكرجي لم يتطرق لظاهرة كثرة أبناء الدواعش،

الإساءة للعمامة الشيعية هي وسيلة يستعملها الكثير من أراذل فلول البعث للتغطية على نكستهم وخزيهم وانبطاحهم لداعش وما ترتب عليه من آثار في بيئتهم ومجتمعهم وعلى اختلاط انسابهم التي ستظهر جليا في السنوات القادمة، هم يتبعون مبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع، كلامي هذا موجه إلى أراذل فلول البعث وليس لكل سني شريف ومحترم، عندما نتكلم لابد أن نضع الله عز وجل فوق رؤوسنا.

الإعلام الحكومي والحربي العراقي اعلام متخلف، لذلك قلناها سابقا ونكررها للمرة المليون، نحتاج قنوات تكشف الحقائق بشاعة العمليات الارهابية والاغتصاب والسبي وحرق جثث الضحايا وغدر الجار بجاره، نحتاج قنوات فضائية تجلب علماء شيعة وسنة شرفاء لمناقشة حقيقة الاختلاف المذهبي مابين الشيعة والسنة، لأن غالبية الإرهابيين يكذب عليهم شيوخ الوهابية بالقول أن الشيعة كفرة…..الخ واجب الإعلام مناقشة كل الأكاذيب والشبهات حتى نحرم القوى الإرهابية من تجنيد آلاف الانتحاريين، لابد محاربة فكر القوى الإرهابية لكي نحرمهم من مصادر تجنيد المجاميع الإرهابية. كلامي هذا نتاج جهد وحوارات مع فئات وهابية استمرت سنوات اقتنع الكثير منهم انهم كانوا يكفرون الشيعة لأنهم يجهلون حقيقة اعتقاداتهم، عمل مسلسلات وحوارات تعالج أصل الخلاف المذهبي مفيد وأفضل مليون مرة من عمل مسلسلات تاريخية تتحدث عن فلان وعلان، هناك حقيقة ياناس، ‏هل تتوقعون من المجرم البعثي والوهابي التكفيري أن يقول كلاماً جميلاً عن ضحيته الشيعي، بالطبع لا، فهو سيصور الضحية على أنه عدو للإسلام والمسلمين، وأخطر وأحقر مخلوق على وجه الأرض وأن المجرم البعثي الوهابي قام بواجبه الوطني الشريف بالتقرب إلى الله بقتل أطفال ونساء الشيعة، ‏الواقع المرير الذي نعيشه اليوم بسبب أن الفئة التي صعدت من السياسيين لتمثيل المكون الشيعي العراقي هي لا تعرف كيف تتعامل مع عدو فاقد للضمير والأخلاق، ومن المؤسف انهم يفكرون بمصالحهم الشخصية ولا يفكرون بمصالح عامة الناس، ولذلك تمكن الأعداء من أختراق بيئتنا الشيعية والتلاعب بالبسطاء وأصبحت ساحتنا تشهد اضطرابات تستهدف كل الفئات السياسية الشيعية واستهداف الحشد.

أنا عندما انظر الوضع الحالي وأكاذيب الإعلام المعادي لم ولن اتفاجىء، المفكر والفيلسوف المخضرم الإمام علي بن أبي طالب ع قال، ‏سيأتي عليكم من بعدي، زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب .

بل المفكر الفيلسوف الإمام علي ع تطرق لكل الأمور ذات مرة سئل الإمام علي (ع) عن سبب ما يفسد القوم يا أمير المؤمنين قال: ثلاثة وثلاثة (وضع الصغير مكان الكبير، وضع الجاهل مكان العالم، ووضع التابع في القيادة…

فويل لأمة مالها عند بخلائها، وسيوفها بيد جبنائها، وصغارها ولائها).

نقولها بمرارة، حين يصبح الحمار هو الزعيم شيء طبيعي ستجد حماراً في هيئة مذيع وحماراً في هيئة مدرس وحماراً في هيئة أستاذ جامعي ومجاميع حمير من صنف الفنانين والممثلين ومن كلا الجنسين لتزوير الحقائق مقابل اموال، وتجد آلاف المغردين التوافه يمجدون صدام الجرذ أو هذا السياسي فلتة زمانه، نختم مقالنا أن ‏من أهم الفروق بيننا وبين خصومنا، أن خصومنا كل مايقولونه عنا كذب و زيف وباطل وغير صحيح ولا يستطيعون إثباته بأي دليل ونستطيع نفيه وتأكيد زيفه بالبرهان الواضح والدليل القاطع، لذلك نحن كل ما نقوله عن أراذل فلول البعث وهابي هو صحيح وصادق وحقيقي ومؤكد ونستطيع إثباته بالبراهين الواضحة والصحيحة ولا يستطيعون نفيه بأي منطق أبدا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

13/4/2022

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