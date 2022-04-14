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الإمارات أمام مجلس الأمن: نرحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن

السفير محمد بوشهاب نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
السفير محمد بوشهاب نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة

رحب نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، السفير محمد بوشهاب، الخميس، بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وقال السفير محمد بوشهاب، خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم: “نؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لممارسة مهامه وإنهاء الأزمة”.

وتابع “نشدد على ضرورة توحيد الأطراف اليمنية الجهود لتتمكن مؤسسات الدولة من استعادة فعاليتها”.

وأضاف “نجدد إدانتنا للهجمات الحوثية على المنشآت المدنية السعودية”.

ومضى قائلا “نؤكد أهمية وقف انتهاكات الحوثيين للهدنة خاصة في مأرب”.

وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، أعلن، الخميس الماضي، تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي ونقل إليه السلطة وفوضه بكامل الصلاحيات لاستكمال المرحلة الانتقالية.

ويتألف المجلس أيضا من 7 أعضاء جميعهم بدرجة نائب رئيس البلاد، أبرزهم “سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني”.

ولاقى إعلان مجلس القيادة الرئاسي والهيئات والجهات المساندة له، ترحيبا محليا وإقليميا ودوليا وأمميا واسعا كخطوة من شأنها إنهاء الأزمة اليمنية عبر عملية سلام شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.

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