السيتي يقصي أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع ريال مدريد

تأهل مانشستر سيتي وليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ مانشستر سيتي، نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله السلبي مع مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في إياب دور الثمانية، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكان مانشستر سيتي، قد حقق الانتصار بهدف دون رد، خلال لقاء الذهاب، على ملعب الاتحاد، الأسبوع الماضي.

وتأهل الفريق الإنجليزي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في المربع الذهبي.

وفي مباراة أخرى، تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعادله المثير مع بنفيكا البرتغالي (3-3) على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء، في إياب ربع النهائي.

وسجل ثلاثية ليفربول إبراهيما كوناتي (21) وروبرتو فيرمينو (55، 65)، بينما سجل ثلاثية بنفيكا جونكالو راموس (32) ورومان ياريمتشيوك (73) وداروين نونيز (82).

واستفاد ليفربول من انتصاره على بنفيكا ذهابًا بنتيجة (3-1)، ليضرب موعدًا في نصف النهائي مع فياريال الإسباني الذي أقصى بايرن ميونخ أمس.

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