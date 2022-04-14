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السيد الغانمي يدعو الى الاستمرار في تنظيم الدورات  للنساء في إطار الحملة ضد العنف 

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 حسب توجيه وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي، وضمن دعوة سيادته للاستمرار في تنظيم الدورات للنساء في إطار الحملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، فقد أقامت وحدة تمكين المرأة في فرع الوزارة بمحافظة دهوك، دورات تدريبية للنساء النازحات في المخيمات وخارجها، وتفعيل نشاطها، من بينها دورات حول الزواج القسري للقاصرات، والإيذاء النفسي، والعاطفي.

 

كما تم التأكيد على توعية المجتمع عن الأسر النازحة خلال وسائل الإعلام المتاحة وغيرها من أعمال ونشاطات متعلقة بهذا الشأن .

 

من جانبهن قدمن النازحات شكرهن للسيد الوزير وجميع العاملين في وزارة الهجرة والمهجرين على ما يقومون به من دورات توعوية تثقيفية وتقديم مساعدات الإغاثة.

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