الغزالي: الإطار قادر على تمرير الرئاسات المتبقية

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، الأربعاء، أن الإطار التنسيقي قادر على تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء بعد انتهاء المفاوضات ووصول مبادرته الوطنية إلى جميع الكتل السياسية، فيما دعا رؤساء الكتل إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية وتغليب مصلحة البلاد.

وقال الغزالي في حديث إن “بعض الكتل السياسية التي تحاول السيطرة على المشهد السياسي لديها توجهاته لا تصب في مصلحة الشارع العراقي، وتفضل مصالحها الشخصية على حساب البلد”.

وأضاف، أن “الضغط على نواب الإطار لحضور جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية بدون اتفاق مسبق وعدم وجود الية لتحديد المشتركات والتي تمثل استحقاقات المكون الشيعي داخل مجلس النواب أمر لا يمكن القبول به أو الخضوع له”.

وأوضح النائب عن دولة القانون أن “المشهد السياسي الحالي يحتاج الى وقفة وتعاون من جميع رؤساء الكتل وأحزاب العملية السياسية، واعتبار مصلحة الشعب هي الأسمى والأساس والابتعاد عن المصالح الشخصية وتجنبها لأنها لا تقدم فائدة بقدر ما تقدم منافع خاصة”، مبيناً أن “الظرف الحالي يعد قاسيا ويعاني منه الشعب العراقي بجميع أشكاله وصوره”.

وأكد الغزالي، أن “الإطار التنسيقي في حالة تشكيله للكتلة النيابية الأكبر عددا داخل قبة البرلمان سيكون قادرا بصورة أو بأخرى على تمرير رئاسة الجمهورية والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتًا إلى أن “هذا الأمر سيدفع بالكتل السياسية الأخرى بالتوجه نحو المعارضة”.انتهى/٢٥ر

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