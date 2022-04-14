الكتل الفائزة تهيّئ لخطة جديدة تضمن تمرير موازنة العام الحالي

بغداد/ فراس عدنان

ترى اللجنة المالية النيابية أن البرلمان قادر على تحقيق الأغلبية لتمرير الموازنة للعام الحالي، وتحدثت عن عدم مقدرة أي كتلة على تعطيل القانون بداعي تجاوز الآليات القانونية المتعلقة بحق حكومة تصريف الأعمال في ارسال المشاريع، مبيناً أن الإصرار على الموازنة لا يعني الاستغناء عن قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي والتنمية.

وقال عضو اللجنة مشعان الجبوري، إن “مقترحاً عرضته في اجتماع اللجنة المالية بحضور نائب رئيس مجلس النواب أن نصدر قراراً بإلزام حكومة تصريف الأعمال بأن ترسل لنا مشروع قانون الموازنة للعام الحالي”.

واضاف الجبوري، أن “وجهة نظري عدم مقدرة الحكومة على ارسال قانون الموازنة الاتحادية لأن نظامها الداخلي لا يمكنها من ذلك”.

وأشار، إلى أن “البرلمان وهو صاحب الحق الأعلى في التشريع بإمكانه أن يصدر قراراً نيابياً بأن تُرسل لنا قانون الموازنة”.

وأوضح الجبوري، أن “دعوتنا لا تتضمن التخلي عن مشروع قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي والتنمية بل سنصوت عليه في وقت قريب من أجل معالجة موضوع ارتفاع الأسعار”.

ولفت، إلى أن “هذا القانون الطارئ لا يكفي، بل نحتاج إلى موازنة ايضاً لاسيما على صعيد توفير الوظائف ومشاريع التنمية الكبرى والصغرى”.

وأكد الجبوري، أن “اللجنة المالية لا تعيش اية حالة انقسام رغم تحدد الكتل التي ينتمي إليها اعضاؤها”، منوهاً إلى أن “القرار سوف يتم بحثه مع المختصين والقانونيين”.

ويواصل، أن “الحكومة ليست لديها أي تقاطع مع الكتل الفائزة في الانتخابات التي سوف تناقش أي مشروع قانون يصلها ويصوت عليه خلال أسبوعين”.

وأفاد الجبوري، بأن “تحالف انقاذ وطن الذي يضم التيار الصدري وكتلة السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني قادر على تشريع قانون يلزم الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة وتمريره”.

ولا يعتقد أن “هناك كتلا تريد أن تتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي بتعطيل قانون الموازنة عندما تصل إلينا من الحكومة بناء على إلزام البرلمان سواء بقرار نيابي أو قانون”.

وطالب الجبوري، “القوى المعترضة على مشروع الأغلبية السياسية لتحالف انقاذ وطن، وهم الإطار التنسيقي والمتحالفين معه إلى الاحتفاظ باعتراضهم بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويحضرون إلى جلسة مناقشة الموازنة وتمريرها”.

ومضى الجبوري، إلى أن “الانسجام في اللجنة المالية سوف يساعدنا على اتخاذ القرار المناسب سواء بشأن قانون الأمن الغذائي أو قانون الموازنة وغير ذلك من التشريعات خلال الدورة الانتخابية الحالية”.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن “تأخير إقرار الموازنة له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي العراقي بشكل عام وظهرت آثاره على السوق بشكل واضح”.

وتابع قصي، أن “المضي نحو تشريع قانون الموازنة يجب أن يكون بإعداد بنود من شأنها أن تحقق الأهداف وليس كما هو حال الموازنات السابقة”.

وأشار، إلى أن “الأهداف المنتظرة من الموازنة تقليل نسب الفقر، وزيادة فرص العمل، والانتقال إلى البرامج التي تتحدد من خلالها كل برنامج”.

وأوضح قصي، أن “تقسيم المبالغ على وحدات الانفاق وغيرها من الأمور المتعلقة بالموازنة لكي يحقق النتائج المطلوبة ننتظر أن يكون طبقاً للأهداف التي يود تحقيقها”.

وشدد قصي، على أن “الموازنة هي أداة بيد السلطة التنفيذية لتحقيق الأهداف لكن من خلال برنامج كمي ورقمي ومن شأنها ان تشغل الطاقة وليس الغرض منها دفع الرواتب فحسب”.

وسبق لمجلس النواب ان أخفق في عامي 2018 و2020 في تمرير قانون الموازنة الاتحادية، ولا يعرف مصير الموازنة للعام الحالي في ظل تحول الحكومة إلى تصريف مهام يومية بعد الانتخابات المبكرة.

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