الليلة
ارخوان رسول*
ترجمة : أحمد رجب
ليلة ، تلك الليلة ، ذات ليلة ، هكذا كانت ليلة
سهم ید سكیر قتل شخصا لا اعرف من كان
لیلة مجنونة ، لیلة ضلال (1) مليئة بالصراخ.
قتل شخص ، لا اعرف من كان ، لكنه قتل
مات شخص آخر لا اعرف من كان لكنه مات
الذي مات ، لم يمت ! بلى (2) لم يمت
الذي قتل ، غنى له
الذي مات لم يمت
الذي قتل كان يغني
الذي مات لم يمت ابدا
الذي قتل لايزال يغني حاليا
ليلة ، كانت ليلة مجنونة
اتعلم من الذي قتل ؟ لا لا انت لا تعلم
وهل تعلم من الذي مات ؟ لا لا تعلم ابدا
انت تنسى الاشياء بالسرعة
ان الذي مات هو انت….. لم تمت
الذي قتل كنت انا …. اغني لك
هل تعلم الآن ؟ لا لا لا تعلم
انا واثق انك لا تريد ان تعلم
*اديبة كبيرة ومعروفة { شاعرة ، كاتبة ، مترجمة}
13/4/2022
للتوضيج :
(1) اعْوِجَاج ، بلا إستقامة.
(2) اجل ، إِي.
الليلة… ارخوان رسول
الليلة