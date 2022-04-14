الليلة

ارخوان رسول*

ترجمة : أحمد رجب

ليلة ، تلك الليلة ، ذات ليلة ، هكذا كانت ليلة

سهم ید سكیر قتل شخصا لا اعرف من كان

لیلة‌ مجنونة‌ ، لیلة ضلال (1) مليئة بالصراخ.

قتل شخص ، لا اعرف من كان ، لكنه قتل

مات شخص آخر لا اعرف من كان لكنه مات

الذي مات ، لم يمت ! بلى (2) لم يمت

الذي قتل ، غنى له

الذي مات لم يمت

الذي قتل كان يغني

الذي مات لم يمت ابدا

الذي قتل لايزال يغني حاليا

ليلة ، كانت ليلة مجنونة

اتعلم من الذي قتل ؟ لا لا انت لا تعلم

وهل تعلم من الذي مات ؟ لا لا تعلم ابدا

انت تنسى الاشياء بالسرعة

ان الذي مات هو انت….. لم تمت

الذي قتل كنت انا …. اغني لك

هل تعلم الآن ؟ لا لا لا تعلم

انا واثق انك لا تريد ان تعلم

*اديبة كبيرة ومعروفة { شاعرة ، كاتبة ، مترجمة}

13/4/2022

للتوضيج :

(1) اعْوِجَاج ، بلا إستقامة.

(2) اجل ، إِي.

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