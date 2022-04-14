المفوضية تحدد موقع توزيع المكافآت المالية لموظفي الاقتراع في بغداد

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن موقع توزيع المكافآت المالية لموظفي الاقتراع في بغداد وآلية التسليم.

وقال مدير مكتب انتخابات بغداد صدام ثابت الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “خزينة محافظة بغداد بدأت بتوزيع مكافأة موظفي الاقتراع منذ يوم امس للذين شاركوا في عملية مراقبة الانتخابات ليوم واحد من موظفي وزارات الدولة”.

وأضاف، أن “الية التوزيع جاءت بحسب توجيهات وزارة المالية وديوان الرقابة المالية بأن تكون عبر خزينة المحافظة”، لافتا الى أن “جدول التوزيع للمراكز مستمر وهو لكل يومين مركز تسجيل وموظفيه لحين استكمال جميع مراكز العاصمة”.

ودعا الدليمي الى توسيع المنافذ وزيادة عدد اللجان للاسراع بانجاز مستحقات موظفي الاقتراع”، مشيرا الى أن “خزينة محافظة بغداد تشمل مكتبي الكرخ والرصافة في الدائرة الواقعة بالقرب من جسر السنك”.

وأشار الى أن “مكافأة موظفي الاقتراع تترواح من 150 الفا الى 250 الف دينار لكل موظف”، موضحا أن “تسليم المبالغ يكون يدويا”.

وفي وقت سابق أعلنت مفوضية الانتخابات، أن عمليَّة توزيع مكافآت موظفي الاقتراع مستمرة وخلال ساعات الدوام الرسمي في مقر مديريَّة خزينة الدولة في المحافظات كافة.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ “مجلس المفوضين قررَّ استئناف عمليَّة التسجيل البايومتري في جميع مراكز التسجيل المنتشرة في المحافظات كافة ابتداءً من 20 آذار 2022″، داعية “الناخبين غير المسجلين سابقاً بضمنهم مواليد (2001،2002،2003) وأيضاً الناخبون ممن لم يتسلموا بطاقاتهم قصيرة الأمد أو المسحوبة منهم يوم الاقتراع والذين مازالت بحوزتهم إلى مراجعة مراكز التسجيل ضمن الرقعة الجغرافية لمحل سكناهم لإجراء وإتمام عملية التسجيل”.

واضافت، أنَّ “المجلس، أولى اهتماماً كبيراً بعملية التوعية الانتخابية، حرصاً منه على ديمومة تثقيف الناخبين لما لها من أثر إيجابي في زيادة نسبة المشاركة، فيما وجهت المكاتب الانتخابية كافة بتنفيذ برامج تدريبية تستهدف طلبة الجامعات لنشر المعلومات اللازمة لكل ما يحتاج الناخبون معرفته من المعلومات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم في العملية الانتخابية بهدف ممارسة حقهم في التصويت”.

ولفتت، الى أنه “من أجل تجذير الممارسة الديمقراطية لدى طلبة الثانويات من المواليد الجدد الذين سيحق لهم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومن ضمن برنامج بناء القدرات للتعليم الثانوي، جرى التنسيق مع عدد من المدارس الإعدادية في مختلف الدوائر الانتخابية لتنفيذ فعاليات ضمن هذا المسعى”.

من جهة أخرى، أكدت الغلاي، أنَّ “عمليَّة توزيع مكافآت موظفي الاقتراع لانتخاب مجلس النواب 2021 مستمرة والتي انطلقت في محافظات: النجف، المثنى، كربلاء، ميسان، واسط والبصرة”، مشيرةً، إلى أنَّ “عمليَّة التوزيع تتم بدعم وإسناد من اللجان المشتركة والمشكلة من دائرة الخزينة والمكاتب الانتخابية وبتنسيق مع الجهات الأمنية خلال ساعات الدوام الرسمي في مقر مديرية خزينة الدولة في المحافظات كافة”.

ودعت المفوضية، وفقاً للبيان، “المعنيين لمراجعة مراكز التسجيل وحسب الرقعة الجغرافية أولاً لتسلُّم بطاقاتهم الانتخابية المسحوبة يوم الاقتراع كونها أحد متطلبلت تسلم المكافآت إضافة الى الوثائق الثبوتية”.

وتابعت، أن “المفوضية العليا للانتخابات، تواصل عقد الجلسات الحوارية لاستنباط الدروس المستخلصة من الانتخابات السابقة لاستثمارها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وبما يضمن الوصول لأعلى درجات النجاح وفق المعايير الدولية في الشأن الانتخابي”.

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