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باحث سياسي: حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة سيزيد المشاكل ولن يحلها

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أكد الباحث في الشأن السياسي عصام الفيلي، اليوم الأربعاء، أن حل مجلس النواب والتوجه نحو إجراء انتخابات نيابية جديدة سوف يزيد من المشاكل ويعقدها ويدخل البلاد في مشاكل جديدة ولن يكون عاملاً في حل المشاكل الحالية.

وأوضح الفيلي ، أنه «في حال إجراء انتخابات نيابية جديدة فإن نتائجها لن تكون مختلفة كثيرة عن الانتخابات السابقة، وفقط يتوقع أن تتراجع حظوظ النواب المستقلين لاعتبارات عديدة تخص بعض الأحداث التي حصلت ضمن أحزابهم وتزعزع ثقة الجماهير بهم، وبالتالي فإن المعادلة السياسية الحالية لن تتغير بشكل مؤثر».

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عصام الفيلي

لافتاً إلى أن «الانتخابات الجديدة سوف تكون فقط هدراً للأموال وهدراً للوقت أيضاً، حيث سوف يتكرر ذات السيناريو برفض نتائج الانتخابات والطعن بها من قبل القوى الخاسرة، وندخل في الدوامة ذاتها، ونبدأ الطريق من جديد، بينما اليوم ما تزال الفرصة سانحة لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية والمضي قدماً بالعملية السياسية، وهذا هو أفضل حل للوضع الراهن».

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