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بالرغم من قلة تلقي اللقاحات.. مدينة في كوردستان بلا كورونا منذ ثلاثة أسابيع

أعلنت ادارة كَرميان التابعة لاقليم كوردستان، عن تلاشي إصابات كورونا خلال الأسابيع الماضي، على الرغم من قلة الإقبال نحو اللقاحات.

وقال مدير عام صحة كَرميان سيروان محمد جمال ، “لم نسجل أي إصابة بكورونا منذ أكثر من 3 أسابيع، باستثناء مصاب واحد في مركز الحجر تماثل للشفاء وسيخرج قريبا”.

ورغم تلاشي الإصابات وحملات التوعية الا ان جمال اشر ضعفا كبيرا في الإقبال نحو اللقاحات بسبب ضعف الوعي الصحي وحملات التوعية مشيرا الى ان نسبة الملحقين ضد كورونا في كرميان لم تتجاوز 30%.

واكد جمال عدم وجود أي مشاكل او نقص بتأمين لقاحات كورونا، وان كميات وحصص اللقاحات مؤمنة ومستمرة وبشكل منتظم داعيا المواطنين الى تعاطي اللقاحات وتفادي أي إصابات مفاجئة ربما لا يمكن احتواءها بسبب قلة الوعي وتجاهل خطر كورونا الذي لازال قائما.

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