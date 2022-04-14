بوتيرة عالية وإشراف السيد الغانمي استمرار عملية توزيع مساعدات الإغاثة واستقبال طلبات النازحين لاستحصال المستمسكات الثبوتية

‏ تستمر وزارة الهجرة والمهجرين بإشراف مباشر من قبل السيد عثمان الغانمي بتكثيف جهودها بوتيرة عالية لتوزيع مساعدات الإغاثة.

حيث باشر فرع الوزارة في محافظة دهوك، بتوزيع مواد الإغاثة بين الأسر النازحة داخل المخيمات وخارجها، واستقبال طلبات النازحين لاستحصال المستمسكات الثبوتية .

وشملت المواد النازحين في محافظة دهوك القاطنين مخيمي كبر تو 1و2 (3,592) سلة غذائية، و(7,170) سلة صحية، والنازحين في مخيم قاديا شملو بــ (1,122) سلة غذائية، و(7,317) سلة صحية، في ما شملو نازحي مخيم ايسيان (4,539) سلة غذائية، و(7,617) سلة صحية، ونازحي مخيم مام رشان بــ (1,555) سلة غذائية، و(4,665) سلة صحية، إضافة الى النازحين في مخيم شيخان (639) سلة غذائية، و(1,917) سلة صحية، فضلا عن أن فرق الفرع الميدانية قد وزعت (4,200) سلة غذائية وصحية بين النازحين القاطنين خارج المخيمات في مركز قضاء زاخو .

فيما تستمر وحدة العلاقات في الفرع بالتنسيق مع وزارة الداخلية باستلام طلبات النازحين لغرض إصدار الثبوتيات الشخصية، إذ تم استلام (3,324) طلبا في قضائي زاخو وسميل

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