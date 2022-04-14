تبكير صرف المعاشات تنفيذا لتكليفات الرئيس غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها “تنفيذا لتكليفات الرئيس.. تبكير صرف المعاشات لـ7.1 مليون مواطن بمناسبة عيدى “الفطر والقيامة المجيد”.. “التأمينات”: بدء الصرف 22 أبريل بتكلفة 24 مليار جنيه.. زيادة المستفيدين من مبادرة “إحلال المركبات” بضم الأقصر وأسوان.. “المالية”: لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بالمبادرة

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