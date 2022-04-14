تعاقدات مع شركات عالميّة لإنهاء أزمة الطرق

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، أمس الأربعاء، عن التعاقد مع شركات عالمية لإنجاز مشاريع خاصة بالطرق، فيما أكد، أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات تخص الطريق الحولي ومداخل بغداد.

وقال عبد اللطيف في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (المدى)، إن “هناك مشاريع مهمة وهي الطريق الحولي الدائري لبغداد الذي سيحل نسبة كبيرة من مشاكل المرور، إضافة إلى عدد من المجسرات ومداخل بغداد الخمسة”.

وأضاف، أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد في توجيهاته وجوب أن تكون الشركات المنفذة أجنبية ورصينة ولديها خبرات كبيرة”، مشيراً إلى أنه “تم التعاقد مع عدد من الشركات قبل 3 أسابيع”.

وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، في وقت سابق، أن الطريق الحلقي سيخفف الزخم عن بغداد بنسبة 40%، فيما أشار إلى تشكيل لجنة برئاسة مستشار من مكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ المشروع.

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