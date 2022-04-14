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تفاعلات الساعة: نحو 35 نائبا مستقلا يدعمون الإطار.. ولا مبادرة حقيقية والجميع متمسك بشروطه

تفاعلات الحوارات في الفضائيات والميديا العراقية، الاربعاء 13 نيسان 2022.

صلاح الدين الدليمي – عضو تحالف تقدم :
– الصدر قدم مبادرة وفتح أبوابه لانضمام القوى الأخرى
– المبادرات التي يقدمها الإطار مشروطة
– السيادة والديمقراطي كانا يدعمان توافق البيت الشيعي
– لا توجد حتى الآن مبادرة حقيقية والجميع متمسك بشروطه
– من يستطيع استهداف البيت الشيعي وهو يمتلك قرابة 180 نائبا
– استهداف البيت الشيعي يعني استهداف العراق بالكامل
– لن نسمح باستهداف البيت الشيعي وحدوث صراع
– السنة هبوا قبل الشيعة لرفض دعوات هدم المراقد المقدسة

علاء الحيدري – نائب مستقل :

– أكثر من 35 نائبا مستقلا وقفوا بجانب الإطار
– المستقلون لن يصطفوا لتقوية طرف على حساب آخر
– مبادرة الإطار واضحة وتدعم الاتفاق مع الكتلة الصدرية
– إنهاء الأزمة السياسية مرهون بالحوار الجاد
مناف الموسوي – محلل سياسي :
– الصدر طرح مشروعا للتغيير وقدم خيارين
– تجربة المستقلين أفضل شيء قدمته الانتخابات المبكرة
– الإطار التنسيقي يتصرف بأريحية
– ذهاب الصدر للمعارضة ينجح مشروع الأغلبية
– الصدر تنازل عن “حقه” بتشكيل الحكومة وفتح الباب أمام الإطار
– مشروع الصدر قائم على “تفتيت البيوتات الطائفية”
– التمثيل المكوناتي يجب أن يكون حاضرا بتشكيل الحكومة
– “الثلث المعطل” وطني ولا يمثل طائفة واحدة

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