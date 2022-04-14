تفاعلات الساعة: نحو 35 نائبا مستقلا يدعمون الإطار.. ولا مبادرة حقيقية والجميع متمسك بشروطه

تفاعلات الحوارات في الفضائيات والميديا العراقية، الاربعاء 13 نيسان 2022.

صلاح الدين الدليمي – عضو تحالف تقدم :

– الصدر قدم مبادرة وفتح أبوابه لانضمام القوى الأخرى

– المبادرات التي يقدمها الإطار مشروطة

– السيادة والديمقراطي كانا يدعمان توافق البيت الشيعي

– لا توجد حتى الآن مبادرة حقيقية والجميع متمسك بشروطه

– من يستطيع استهداف البيت الشيعي وهو يمتلك قرابة 180 نائبا

– استهداف البيت الشيعي يعني استهداف العراق بالكامل

– لن نسمح باستهداف البيت الشيعي وحدوث صراع

– السنة هبوا قبل الشيعة لرفض دعوات هدم المراقد المقدسة

علاء الحيدري – نائب مستقل :

– أكثر من 35 نائبا مستقلا وقفوا بجانب الإطار

– المستقلون لن يصطفوا لتقوية طرف على حساب آخر

– مبادرة الإطار واضحة وتدعم الاتفاق مع الكتلة الصدرية

– إنهاء الأزمة السياسية مرهون بالحوار الجاد

مناف الموسوي – محلل سياسي :

– الصدر طرح مشروعا للتغيير وقدم خيارين

– تجربة المستقلين أفضل شيء قدمته الانتخابات المبكرة

– الإطار التنسيقي يتصرف بأريحية

– ذهاب الصدر للمعارضة ينجح مشروع الأغلبية

– الصدر تنازل عن “حقه” بتشكيل الحكومة وفتح الباب أمام الإطار

– مشروع الصدر قائم على “تفتيت البيوتات الطائفية”

– التمثيل المكوناتي يجب أن يكون حاضرا بتشكيل الحكومة

– “الثلث المعطل” وطني ولا يمثل طائفة واحدة

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