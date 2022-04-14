دراسة: مصر سابع أمن دولة والسويد ثاني أخطر دولة بالنسبة للنساء

إيهاب مقبل

احتلت السويد المرتبة الثانية في العالم من حيث الخطورة على النساء، ولا ينصح النساء بزيارتها، هذا ما خلصت إليه دراسة جديدة صادرة عن مجموعة السلامة «Safety Detectives» المتخصصة بالأمن الشخصي.

ففي دراسة غربية جديدة، قارنت إحصائيات صادرة من 78 دولة مختلفة، انتهى الأمر بالسويد في المرتبة الثانية في قائمة البلدان التي تُعتبر خطرة على النساءِ، بينما احتلت مصر المرتبة السابعة عالميًا كدولة أمنة للنساء.

استندت الدراسة بشكل أساسي على الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية من مختلف البلدان فيما يتعلق بجرائم القتل والإغتصاب والإعتداء الجنسي والعنف المنزلي، فضلاً عن القوانين المعمول بها لحماية سلامة المرأة. كما أعتمدت الدراسة على عدد الجرائم لكل 100 ألف امرأة.

وأشارت يفينييا هوردينكو، وهي إحدى مؤلفي الدراسة، إلى أن الدول التي تزعم حماية حقوق المرأة تخفي العديد من البيانات فيما يتعلق بإحصائيات الجرائم ضد النساء، إذ تقول: «قبل أن نصل للنتائج، فوجئنا بمدى صعوبة العثور على البياناتِ. ليس فقط في البلدان التي تخضع فيها حقوق المرأة للرجل، ولكن أيضًا في العديد من البلدان التي يتمتع بها الرجل والمرأة بنفس الحقوق«.

ومثال على ذلك، في مارس أذار عام 2021، اكتسبت قصة واحدة أهمية رمزية: «حالة سارة إيفيرارد، وهي امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا اختطفها ضابط شرطة وقتلها أثناء عودتها إلى منزلها ليلًا في لندن، بينما هناك المزيد من الجرائم التي تحدث يوميًا ضد النساء في الأماكن العامة في لندن دون التطرق اليها في الإحصائيات الرسمية«.

وتم الحكم في الدراسة على الدول الخمسة عشر «الأكثر أمانًا للنساء» على أنها:

1. اليابان

2. بولندا

3. البوسنة والهرسك

4. سلوفينيا

5. إيطاليا

6. اليونان

7. مصر

8. الصين

9. صربيا

10. الجبل الأسود

11. سلوفاكيا

12. مقدونيا

13. الإمارات العربية المتحدة

14. ألبانيا

15. بلغاريا

وتم الحكم في الدراسة على الدول الخمسة عشر «الأكثر خطورة على النساء» على أنها:

1. جنوب أفريقيا

2. السويد

3. السلفادور

4. جامايكا

5. هندوراس

6. غيانا

7. الولايات المتحدة الأمريكية

8. سانت فينسنت والغرينادين

9. كولومبيا

10. بيرو

11. أستراليا

12. المملكة المتحدة

13. النرويج

14. غرينادا

15. نيوزيلندا

ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن الترتيب العالي للسويد والولايات المتحدة في القائمة قدْ يكون له علاقة بنسبة الجرائم المرتكبة التي تم الإبلاغ عنها. وتتعرض النساء في السويد لجرائم إغتصاب تُعد الأعلى في كل أنحاء أوروبا.

وفي الوقت نفسه، يُشير مؤلفي الدراسة إلى أن الميل لتسجيل الجرائم في البلدان مثل جنوب إفريقيا والسلفادور منخفض جدًا، ومع ذلك فهي على رأس القائمة.

صورة للقوائم من الدراسة:

إنتهى

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