ذوو ضحايا الأنفال في السليمانية يحتجون ويمنعون المسؤولين من المشاركة في مراسيم الذكرى

نظم ذوو ضحايا الأنفال في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية اليوم الخميس وقفة تظاهرة احتجاجا على تردي الخدمات و اهمالهم من قبل السلطات المعنية.

وقال مراد علي وهو احد ذوي ضحايا الأنفال ، إن العشرات من ذوي الأنفال تجمعوا اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ(34) على الحملة امام النصب التذكاري للأنفال في جمجمال احتجاجا على الإهمال الذي تعرضوا له من قبل الحكومة.

وَاصاف أن مدينة جمجمال مهملة هي الأخرى من قبل السلطات المعنية لهذا نطالب بحقوقنا كمؤنفلين ونطالب بحقوق ابناء الشهداء.

بدوره قال مراسلنا إن المحتجين اغلقوا جميع مداخل مكان التجمع ومنعوا دخول المسؤولين.

ونفذ نظام صدام حسين عمليات الأنفال ضد المواطنين المدنيين الكورد، بدأت في 22 شباط العام 1988، واستمرت لغاية 6 ايلول من نفس العام، والتي تُعد تعد من اخطر صفحات القتل الجماعي الحكومي في تاريخ الدولة العراقية.

وكانت تلك العمليات على ثماني مراحل عسكرية شاركت فيها قوات الجيش والقوات النظامية بصورة مباشرة، منها (الفيلق الأول الذي كان مقره في كركوك، الفيلق الخامس الذي كان مقره في أربيل)، القوة الجوية، القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، قوات المغاوير، دوائر الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية والجافل الخفيفة (الفرسان)، وأقسام الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية، بالاضافة الى جميع الدوائر الخدمية التي وضعت في خدمة تنفيذ هذه العمليات.