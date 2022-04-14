ذي قار: تهديدات عشائرية توقف مشاريع حيوية وتهدر آلاف فرص العمل

ذي قار/ حسين العامل

تواجه ذي قار تحدياً أمنياً جديداً يتمثل بإجبار جهات عشائرية مسلحة، مقاولين على دفع مبالغ مالية لقاء عدم التعرض لهم عند انشاء مشاريع توفر الاف فرص العمل لأبناء المحافظة.

واكد مدير عام صندوق اعمار ذي قار رزاق حسين الركابي، “تعرض عدد من المشاريع التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الصندوق الى التهديدات”.

وقال الركابي، إن “التهديدات العشائرية ما زالت موجودة ولاسيما في قضاء الشطرة ومركز مدينة الناصرية”.

وأشار، إلى أن “عناصر مجهولة قامت مؤخراً بتهديد كادر الشركة المنفذة لمشروع ملعب الادارة المحلية من خلال ارسال رسالة تحذير مرفقة بإطلاقات نارية”. وأوضح الركابي، أن “التهديد اضطر كادر الشركة الى مغادرة المحافظة”، مشدداً على أن “هكذا مظاهر مرفوضة من قبل ادارة صندوق الاعمار والحكومة المحلية واهالي المحافظة وسيتم التوجه للقضاء لملاحقة المتورطين بتهديد الشركات”، داعيا اهالي المحافظة الى “نبذ المتورطين بالتهديدات العشائرية”.

من جانبه، قال أحد المقاولين إلى (المدى)، إن “المقاولين او الشركات باتت تحسب حساب ترضية العشائر ضمن تكاليف المشروع”، مبينا ان “مشكلة المشروع الذي تعترض عليه العشائر لا تحل الا بدفع مبالغ مالية للمعترضين، وبخلافه سوف يكون مصير المشروع الفشل”. وتابع المقاول، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “الحلول الامنية والحكومية غالباً ما تفشل في هذا المجال ونضطر الى اللجوء الى الترضيات والاستعانة بالشيوخ او الوجهاء المؤثرين على الاشخاص المعترضين، ومثل هذا المسعى لا ينفع في الغالب من دون دفع بعض المال”.

إلى ذلك، أفاد نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال في ذي قار كاظم حسين ان “مشكلة الاعتراضات العشائرية على تنفيذ المشاريع اخذت تتفاقم في ظل ضعف الاجراءات الحكومية والأمنية”.

وتابع حسين، في تصريح إلى (المدى)، أن “القوات الامنية كانت في السابق تتخذ اجراءات صارمة بحق الذين يتسببون بتوقف العمل في مشروع حكومي”.

ونوه، إلى أن “المقاول او صاحب الشركة المنفذة بات في حرج كبير كونه غير قادر على دفع المزيد من الأموال، خصوصاً وأن الغرض منها ترضية جهات عشائرية”.

وتحدث حسين، عن “الغاء مشاريع حيوية وستراتيجية كبيرة بسبب الاعتراضات العشائرية من بينها مصفى نفط يمكن ان يوفر 3000 فرصة عمل لسكان المنطقة عند تشغيله”.

ودعا، “الجهات الحكومية والقوات الامنية الى اتخاذ الاجراءات الفاعلة والمناسبة للحد من الاعتراضات العشائرية”.

ومضى حسين، إلى أن “عدداً كبيراً من المشاريع والمقاولين تعرضوا للاعتراضات والتهديدات العشائرية وبات تأثيرها كبيرا جدا على تنفيذ تلك المشاريع”.

وتؤكد مصادر محلية إلى (المدى)، أن “سبب اعتراض العشائر على المشاريع الحكومية هو الاعتقاد بأحقيتهم في الأراضي وأنهم ورثوها عن أجدادهم الذين وضعوا اليد عليها منذ زمن بعيد وبهذا قد أصبحت من ممتلكات العشيرة”.

وتابعت المصادر، ان “تلك العشائر تنفذ تهديداتها مستعينة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في ظل غياب تطبيق القانون لاسيما في المناطق الريفية”.

وكانت إدارة محافظة ذي قار قد أعلنت منتصف العام الماضي عن تشكيل قوة أمنية خاصة لحماية الشركات والمستثمرين من الابتزاز والضغوط التي يتعرضون لها عند تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، ويأتي الاعلان عن تشكيل القوة الامنية عقب تعرض احدى الشركات الاستثمارية المنفذة لمشروع مجمع ابراهيم الخليل لضغوط ادت الى توقف اجراءات المباشرة بالعمل في المشروع الذي اعلنت الحكومة المحلية مؤخرا استئناف العمل به بعد توقف دام 9 سنوات، فيما عدت هيئة استثمار ذي قار الابتزاز والنزاعات العشائرية من ابرز اسباب تلكؤ المشاريع الاستثمارية.

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