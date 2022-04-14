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عالية نصيف تحذر من قيام أمين بغداد بتخصيص أرض على ضفاف دجلة لإنشاء مجمع لسفارة الإمارات 

حذرت النائبة عالية نصيف من قيام أمين بغداد بتخصيص قطعة أرض على ضفاف نهر دجلة لإنشاء مجمع لسفارة الإمارات في بغداد، داعيةً هيئة النزاهة والادعاء العام الى التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

وقالت في بيان اليوم  :” ان أمين بغداد قام بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٧ دونم على ضفاف نهر دجلة في منطقة كرادة مريم لغرض انشاء مجمع للسفارة الإماراتية دون وجود غطاء قانوني للتخصيص من حيث  المطابقة لأحكام التسجيل العقاري والاستغلال الامثل للضفة النهرية ومبدأ التعامل بالمثل بين الدول “.

وأوضحت نصيف :” ان الأمين يمارس الضغط على موظفين في أمانة بغداد لغرض منح موافقات البناء وتخصيص الأراضي دون مراعاة للضوابط الفنية والتصميمية ومحددات التصميم الأساس لمدينة بغداد”.

وتابعت :” ان بغداد ليست مُلكاً لأية جهة، وإذا كانت تربطه علاقة قوية بالإمارات فلا يحق له أن يقتطع أراضٍ على نهر دجلة ويخصصها كيفما يشاء ” ، مضيفةً :” ننتظر إيضاحاً وموقفاً من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية تجاه هذه التصرفات غير القانونية ” ، مؤكدةً :” ان هذه القضية ستحال الى هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة “.

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