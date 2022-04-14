Posted on by

لسيدي يا سيدي

لسيدي يا سيدي

انت خايف من ايه

ان اصحو ذات يوم

وانا ناسي ماتيرا

حريقة في اليسار الجواني

النار هتاكل

الثعالب

تهد صوان الفرح البلدي

تأخذ معها مواء القطط

اليوم ده وحش

بينسيك الحبايب

وبيخلي الاغراب يبرتعوا في بكره

الاوميغا مبتشتغلش

خرطوشة السجاير مبتنفعش

وجلنين شاي بالليمون متكفيش

الدماغ متكلبش

والقلب تايه في الحجر

ليالينا طين

كنت فاكر ان اللحلوح

ظهر الجنوب

اللحاليح بتشتري فراخ بس

نفوخي مش فرخة

انا مش خايف

انا لسه بغني

لسيدي

يا سيدي

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close