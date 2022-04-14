لسيدي يا سيدي
انت خايف من ايه
ان اصحو ذات يوم
وانا ناسي ماتيرا
حريقة في اليسار الجواني
النار هتاكل
الثعالب
تهد صوان الفرح البلدي
تأخذ معها مواء القطط
اليوم ده وحش
بينسيك الحبايب
وبيخلي الاغراب يبرتعوا في بكره
الاوميغا مبتشتغلش
خرطوشة السجاير مبتنفعش
وجلنين شاي بالليمون متكفيش
الدماغ متكلبش
والقلب تايه في الحجر
ليالينا طين
كنت فاكر ان اللحلوح
ظهر الجنوب
اللحاليح بتشتري فراخ بس
نفوخي مش فرخة
انا مش خايف
انا لسه بغني
لسيدي
يا سيدي
ايفان علي عثمان
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