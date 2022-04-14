مؤكدا إغاثة النازحين والعائدين واجب وطني.. السيد الغانمي يتابع توزيع مساعدات الإغاثة في الأنبار

دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي الى إيجاد بيئة آمنة ومناسبة للعائدين الى مناطق سكناهم الأصلية بالتزامن مع تقديم المساعدات لهم و للنازحين في وقت واحد.

وأكد السيد الوزير أن دعم النازحين والعائدين واجب وطني، تأتي تأكيدات سيادته خلال متابعته عملية توزيع مساعدات الإغاثة في الأنبار ضمن خطة شهر رمضان المبارك لإعانة النازحين.

حيث وزعت ملاكات فرع الوزارة في محافظة الأنبار (2,175) حصة من مساعدات الإغاثة، متضمنة سلات غذائية وصحية بين النازحين القاطنين في عشوائيات عامرية الفلوجة وبزيبز، إضافة الى توزيع (600) حصة اغاثية احتوت على سلات غذائية وصحية و مستلزمات مطبخية بين العائدين في قضاء الفلوجة .

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