منظمة نبض وبدعم من منظمة بيني أبيل توزع (117) سلة غذائية في مدينة مأرب

اليمن / خاص
وزعت #منظمة_نبض وبتمويل من منظمة #بيني-أبيل ، (117) سلة غذائية في مدينة مأرب للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاعات بهدف التخفيف من معاناتهم ومساهمة في توفير أبرز احتياجاتهم من #المواد_الغذائية الاساسية التي تساعدهم على صيام رمضان في سكينة واطمئنان.
حيث يتفاقم #الوضع_الإنساني في اليمن يومًا بعد آخر، ويزداد سوءًا على العديد من الأسر الفقيرة. نظرًا لاستمرار #الصراعات للعام الثامن على التوالي لا يزال الكثير منهم يبحثون عن #أمن_غذائي لهم ولأسرهم بعيدًا عن جحيم تلك الصراعات وشوقًا لسلام افتقدوه.
تجدر الإشارة الى ان منظمة نبض تسعى الى تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية تخدم الأنسانية وتحدث الأثر في مختلف المجالات .
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#منظمة_نبض
#بيني-أبيل
أنتهى ،،،
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