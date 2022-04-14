منظمة نبض وبدعم من منظمة بيني أبيل توزع (117) سلة غذائية في مدينة مأرب

اليمن / خاص

وزعت #منظمة_نبض وبتمويل من منظمة #بيني-أبيل ، (117) سلة غذائية في مدينة مأرب للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاعات بهدف التخفيف من معاناتهم ومساهمة في توفير أبرز احتياجاتهم من #المواد_الغذائية الاساسية التي تساعدهم على صيام رمضان في سكينة واطمئنان.

حيث يتفاقم #الوضع_الإنساني في اليمن يومًا بعد آخر، ويزداد سوءًا على العديد من الأسر الفقيرة. نظرًا لاستمرار #الصراعات للعام الثامن على التوالي لا يزال الكثير منهم يبحثون عن #أمن_غذائي لهم ولأسرهم بعيدًا عن جحيم تلك الصراعات وشوقًا لسلام افتقدوه.

تجدر الإشارة الى ان منظمة نبض تسعى الى تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية تخدم الأنسانية وتحدث الأثر في مختلف المجالات .

#أمن_غذائي



#الصراعات

#الوضع_الإنساني

#منظمة_نبض

#بيني-أبيل

أنتهى ،،،

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