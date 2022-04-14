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منظمة نبض وبدعم من منظمة بيني أبيل توزع (117) سلة غذائية في مدينة مأرب

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اليمن / خاص 
 
 وزعت #منظمة_نبض وبتمويل من منظمة  #بيني-أبيل ، (117) سلة غذائية في مدينة مأرب للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاعات بهدف التخفيف من معاناتهم ومساهمة في توفير أبرز احتياجاتهم من #المواد_الغذائية الاساسية التي تساعدهم على صيام رمضان في سكينة واطمئنان.
 
حيث يتفاقم #الوضع_الإنساني في اليمن يومًا بعد آخر، ويزداد سوءًا على العديد من الأسر الفقيرة. نظرًا لاستمرار #الصراعات للعام الثامن على التوالي لا يزال الكثير منهم يبحثون عن #أمن_غذائي لهم ولأسرهم بعيدًا عن جحيم تلك الصراعات وشوقًا لسلام افتقدوه.
 
تجدر الإشارة الى ان منظمة نبض تسعى الى تنفيذ مشاريع خيرية وتنموية تخدم الأنسانية وتحدث الأثر في مختلف المجالات .
 
#أمن_غذائي 
#الصراعات
#الوضع_الإنساني
#منظمة_نبض
#بيني-أبيل
أنتهى ،،، 
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