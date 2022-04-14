مهرجان “سينما ضد الإرهاب” يختتم فعالياته في أربيل

اختتم في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الخميس، فعاليات مهرجان “سينما ضد الإرهاب”، بنسخته السادسة وتنافس على جوائزه 42 فيلماً.

وقال رئيس المهرجان بشتوان عبدالله إن تلك المناسبة تعد فرصة لصناع السينما والطاقات الفنية الشابة لتقديم عروض ومضامين تعالج تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف الذي ينسحب على كرامة الإنسان والحريات العامة.

وأضاف عبدالله أن الدورة السادسة تميّزت بمستوى عال على التنظيم والحضور ونوعية الأفلام المعروضة ومن بينها 3 أعمال دولية.

وأشار إلى أن “المهرجان مثّل انطلاقة جديدة للسينما الكردية نحو العالمية لأسباب عديدة أهمها حجم المحتوى الذي بدأت السينما الكردية في تناوله وعرضه”.

وتنافس 42 فيلماً على 7 جوائز بينها أفضل فيلم روائي قصير وتسجيلي، أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل سيناريو، أفضل إخراج، أفضل أداء، بالإضافة لجائزتي لجنة التحكيم والمهرجان.

الفنانة حياة حيدر، التي كانت ضمن الحاضرين خلال فعاليات اختتام المهرجان، أشادت بجمال العروض وتعدد الفعاليات فضلاً عن التنظيم المدروس والمضامين الفكرية التي جاءت ضمن الأعمال المشاركة.

وتقول حيدر لـ”العين الإخبارية” إن “المغزى من إقامة المهرجان لا ينحصر بطرح آثار الإرهاب وضحاياه فحسب إنما تحريك الوعي باتجاه معالجة هذه الظاهرة من الجذور”.

من جانبها، تلفت المخرجة إيمان فارس التي شاركت في فيلم “قداس”، إلى أن المهرجان يمثّل أهمية كبيرة لكونه يعني بمفاهيم متطرفة ووقائع إرهاب نعيشها خلال حياتنا اليومية.

وتؤكد فارس أن مشاركتها في المهرجان وهي الثالثة من نوعها “تكسبها المزيد من المعرفة والإلمام بخفايا الإخراج وجوانبه الإبداعية من خلال الاطلاع على العروض التي تقدم خلال تلك الفعالية السنوية”.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى فيلم (IDO)، فيما حصد هردي حسين علي جائزة أفضل مخرج، وحصد المخرج السوري المنهد كلثوم جائزة لجنة التحكيم.

وكان مهرجان “سينما ضد الإرهاب”، انطلق في أربيل، الثلاثاء، بدورته السادسة وسط حضور فني كبير.

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