ناقوس التعنيف يقرع في مدارس العراق

بغداد/ صفا الطائي

في محافظة نينوى، 400 كم شمال العاصمة العراقية بغداد، تذهب “رحمة”، الطالبة في الصف الخامس الابتدائي، إلى مدرسة “الذاريات” الواقعة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، لتبدأ يوما ًدراسياً طبيعياً، قبل أن تعود إلى منزلها “مشلولة شللا نصفياً”، إثر تعرضها لضربة على رأسها بواسطة كتاب بيد إحدى المعلمات.

تروي والدة “رحمة”، بدموع تنهمر وبصوت مخنوق، اللحظات الأولى وهي تشاهد ابنتها، التي جاءت إلى الدنيا بعد ثمانية أعوام من محاولات الانجاب، وهي محمولة على أكتاف زميلاتها الطالبات، غير قادرة على السير، وتقول في حديث مع (المدى)، “لقد مرت على الحادثة أسابيع عدة ولم نر محاسبة حقيقية للفاعل، وهذا ما دفعنا للجوء إلى وسائل الإعلام لعلنا نجد من يسمع صوتنا ويتكفل بعلاج رحمة”.

أما الطالبة المعنفة فتستذكر ما حدث معها، قائلة: “لم أطلب أنا وزميلاتي من المعلمة سوى تأجيل الامتحان، لتنهال بالضرب على رأسي بواسطة كتاب، لم أشعر حينها بقدميّ وغطت غمامة سوداء عينيّ”.

وعلى بعد 450 كم جنوب مدينة الموصل، وبالتحديد في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، يفقد مسلم عقيل، الطالب في مدرسة إشبيلية الابتدائية، 3 من أسنانه، بعد “لكمة” من يد أستاذه مدرس مادة التربية الإسلامية.

ذوو الطالب يؤكدون في حديثٍ مع (المدى)، أن إدارة المدرسة بررت بأن المعلم يعاني من “اضطرابات نفسية”، وأنه نُقل حديثاً إلى المدرسة كعقوبة إدارية بعد أن اعتاد على ترهيب وتعنيف الطلبة في مدارس أخرى.

وحصلت (المدى)، على صورة من الشكوى التي قدمها ذوو الطالب المعنف ضد المعلم المسيء، وصورة عن التقرير الطبي للطالب مسلم عقيل تبين اقتلاع 3 من أسنانه نتيجة ضربة خارجية.

شلل نصفي واقتلاع أسنان!

المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، رفض الإجابة بإسهاب خلال اتصال مع (المدى)، عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق بحالات التعنيف ضد الطلبة في المدارس. واكتفى فاروق بالقول إن “ما يحدث لا يعدو مجرد كونه “تصرفات فردية” لا تستحق الوقوف عندها”، بحسب قوله.

القانون يسمح بتعنيف الطلبة!

“لا جريمة إذا وقع فعل تأديب الآباء والمعلمين للأولاد القصر في حدود الشرع والعرف والقانون”، هكذا تنص المادة (41/ أولاً) من قانون العقوبات العراقي.

الخبير القانوني علي التميمي يوضح لـ(المدى)، بأن “هذا النص يعطي الإباحة المحدودة التي تخرج فعل الضرب والتعنيف عن دائرة التجريم”.

ويضيف التميمي أن “النص لا يمكن قبوله للأضرار النفسية والجسدية التي تصيب الطلبة من جراء التعنيف ناهيك عن مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان فهو بحاجة إلى التعديل”.

ويحذر التميمي من أن “تعنيف الطلبة الصغار لا سيما ممن تقل أعمارهم عن 15 عاما يؤدي إلى تحطيمهم نفسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بلورة الشخصية تتكون في هذا العمر، وبالتالي فأن تعرضهم للتعنيف المدرسي هو بمثابة إحداث “عاهة نفسية مستقبلية لدى هؤلاء الطلبة”.

ويعزو الخبير في مجال حقوق الإنسان، علي البياتي، تزايد حالات العنف المدرسي ضد الطلبة إلى سنوات من الحرب والمشكلات التي ضربت المجتمع العراقي.

ويكشف البياتي في اتصال هاتفي مع (المدى)، عن نسب مرعبة للتعنيف داخل المدارس، مؤكداً أن “دراسات أعدتها منظمات دولية تؤشر نسبا مخيفة، حيثُ يتعرض 1 من بين 3 طلبة إلى التنمر المدرسي، و33‌% من الطلبة إلى التعنيف الجسدي”.

ويقترح البياتي إضافة مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتوفير البيئة التربوية القائمة على أساس الاحترام المتبادل بين الطالب والمعلم للتقليل من حالات العنف داخل المدارس، ويدعو البياتي السلطات المعنية إلى “إيجاد آلية رقابية ومحاسبة حقيقية لكل من يتجاوز بالضرب أو الإهانة على الطالب والمعلم على حد سواء”.

الشعار الاول للمعلم الجيد هو الإنسانية

اكدت الباحثة الاجتماعية فرح غانم، في حديث لها مع (المدى)، ان “الصف الواحد يحتوي على ٣٠ طالبا يجب على المعلم ان يجيد التعامل معهم من خلال الاحترام والحب والاحتواء”.

وأضافت: “اذ تم تعنيف الطالب في المدرسة سينعكس هذا الامر على تصرفاته في المجتمع وقد يسبب له بعض العقد النفسية التي قد تؤدي الى الانتحار”.

واشارت غانم الى ان: “الطالب وبالأخص في المراحل الابتدائية يقلد تصرفات معلمه وقد يستخدم مفرداته وطريقة اسلوبه لذلك يجب على المعلم ان يكون قدوة حسنة لطلابه”، مبينة ان “ادارات المدارس تفتقر الى الاتيكيت في التعامل والتوجيه لكسب الطالب وزرع حب المدرسة بداخله”.

واشارت الى انه “لابد من اضافة مادة حقوق الانسان في المناهج الدراسية على الاقل ابتداءً من الصف الخامس الابتدائي لتوضيح مفاهيم حقوق الانسان وبالتالي التقليل من حالات التعنيف”.

وتلوم الباحثة بعض الاهالي لسكوتهم عند تعرض اطفالهم للتعنيف من قبل احد المعلمين، قائلة: “الذي يسكت عن الحق هو شيطان اخرس، يجب ان يكون صوت الطالب مع صوت الاهل لتقليل حالات التعنيف”.

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