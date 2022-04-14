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وزير الصحة يلتقي سفراء المملكة المتحدة وبلجيكا وباكستان والعراق

الدبلوماسيون الأربعة أطلعوا على أحدث إنجازات الصحة السعودية

الرياض

التقى معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل يوم الأحد 10 مارس السيد نيل كرومبتون سفير المملكة المتحدة لدى المملكة، والسيدة دومينيك منيور سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة، ود. عبدالستار الجنابي سفير جمهورية العراق لدى المملكة والسيد أمير كرام سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة، وذلك بمكتب معاليه في بالرياض.

وشهدت اللقاءات الأربعة مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الصحي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، كما تم استعراض الوضع الحالي لجائحة كورونا، وبحث سبل التعاون بين المملكة وبقية الدول في سياق تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تعزيز الصحة العامة.

السفراء الأربعة قاموا على هامش اللقاءات بزيارة مستشفى صحة الافتراضي، والذي يعد أحدث إنجازات المنظومة الصحية السعودية، الرامية لتوسيع نطاق الخدمة وتسهيل الوصول إليها.
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