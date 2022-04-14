وقفة تضامنية استنكارية احتجاجية رافضة لكل اشكال الاعتداء،في ساحة مظفر.

بسم الله الرحمن الرحيم

انطلاقا من قول الشاعر احمد شوقي

قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي يبني وينشئُ أنفـساً وعقولا

من المؤسف ان نذكر ذلك ولكن طفح الكيل ووصل السيل الزبى..

بعد الحوادث والاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية في العراق عامة ومدينة الصدر خاصة، وآخرها #مدرسة_الرائد

تقرر ان تكون وقفة تضامنية استنكارية احتجاجية رافضة لكل اشكال الاعتداء، الذي يصدر سواء من اولياء الامور او الطلاب والتلاميذ على صرح المدرسة المقدس والكوادر الشجاعة المخلصة، وذلك في يوم الخميس المصادف ١٤ / ٤ / ٢٠٢٢ الساعة الثامنة والنصف مساءً، في #ساحة_مظفر.

وبذلك نوجه دعوتنا لكل الكوادر التدريسية والتعليمية سواء في مدينة الصدر الرصافة الثالثة او باقي مديريات بغداد، للوقوف وقفة رجل واحد، وقفة تليق بالكوادر، للحفاظ على هيبة الكوادر التربوية، وكذلك نوصل رسالتنا لاصحاب الشأن من نقابة ومديريات ومحافظة ووزارة، العمل على ايجاد حل ناجع للحد من هذه الاعتداءات الغير مسؤولة التي تنم على جهل فاعليها ومرتكبيها

#اليوم_وقفة_وغدا_جميع_الخيارات_متاحة

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