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أبناء «صاحبة الجلالة» يشكون تقييد الحريات

أبناء «صاحبة الجلالة» يشكون تقييد الحريات

 بغداد: حيدر الجابر
يواجه الصحفيون مصاعب أخرى غير مصاعب ومشكلات مهنة المتاعب، فمع قلة فرص العمل وصعوبة الحصول على المعلومة، والاتهام الجاهز بالانتماء السياسي، يخشى الصحفي أن يتجاوز الحدَّ الذي يُغضب السلطات، ما يؤدي إلى اتهامه بالمساس بالأمن العام، ودخوله في دوامة السين والجيم.  الخوف من تجاوز الحدود والوقوع في مطبّ السياقات الأمنية، هو صداع دائم لدى الصحفيين، وهو ما دعا الكاتب والصحفي علي عبد الزهرة إلى الإسراع في تشريع قانون (الحصول على المعلومة)، منتقداً مجانبة بعض الصحفيين للحق لأسباب سياسية، مؤكداً “عدم وجود خطوط بين الصحافة والأمن”. وقال عبد الزهرة الذي يشغل منصب رئيس تحرير وكالة أسرار الإخبارية (سنا) : “لا توجد حدود بين السلطتين الأمنية والصحافية أو الإعلامية، فهما سلطتان منفصلتان، لكن العلاقة بينهما ينظمها قانون”.
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