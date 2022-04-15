إسماعيل التائه

سعد تركي

تلاشى يقين، إسماعيل التايه، بأنَّ الأحلام تتحقق مهما بدت مستحيلة.. ظنّه الملازم له طيلة عمره أنّها تتحقق بالإصرار والمواظبة وقليل من الحظ، نسفته بضعة أشهر قضاها في بلاد عشق العيش فيها والتجوال بشوارعها الأنيقة المؤثثة ببذخ وثراء.

في عام 2015، أقنع زوجته ببيع البيت وأثاثه إضافة إلى السيارة، والذهاب إلى تركيا ومنها إلى اليونان فألمانيا، وحين اعترضت الزوجة على اصطحاب ابنتيهما وولدهما وتعريضهم للخطر في قوارب الموت، قال لها بثقة: “سنغادر سفينة غارقة يا بنت الحلال”. منذ البدء خطط لرحلة لا عودة فيها.

يتذكر إسماعيل الرحلة الصعبة من أزمير التركية بقارب مطاطي مكتظ وسط أمواج البحر.. يتذكر صراخ أطفاله ونظرات اللوم والتأنيب من زوجته، كما يتذكر أيضاً نظراته المليئة بالفخر الممزوج بالثقة من حكمته التي أوصلت الأسرة إلى القطار الصاعد من اليونان إلى ألمانيا حيث ستتحقق أقصى أحلامه.

في أيامه الأولى بالأرض الفردوسية أنَّبه الناسُ لرميه أعقاب السجائر في الأماكن العامّة، وفوجئ بالشرطة تقتاده إلى المخفر لأنَّ جيرانه شكوا ضوضاء تلفازه.. في بدء العام الدراسي استدعاه مدير مدرسة ابنتيه وتوعّده بتقديم دعوى إن أعاد ضربهما.. وخلال عام طلبت زوجته الطلاق وحضانة الأبناء لأنه لم يسمح لها بحرية الخروج مع أصدقائها وصديقاتها.

في ثلاثة أعوام أضحى مشرداً في جنته، يتحسّس ـ كلّ ليلة ـ جواز سفر يُتيح له أن يطأ أيَّ أرض يشاء. في كلّ ليلة يحلم بالعودة إلى بيت كان فيه (سيّداً) على أسرة ضاعت منه، وشارعٍ كان فيه (عبداً) لأسياد يصعب عدّهم.. يتحسس جواز حريته من دون أن يجرؤ على الإياب إلى سماء مغبرة يستنشق، ملء رئتيه، دخاناً هرب من حريقه إلى فردوس تركه وحيداً مشرّداً بلا وطن أو هوية.

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