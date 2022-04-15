اعتقال أشخاص سرقوا قرابة 300 ألف دولار من خزينة مطعم بكركوك

أفادت مديرية مكافحة الإجرام في كركوك، يوم الجمعة، بالقاء القبض على متهمين بسرقة نحو 300 الف دولار أمريكي من خزينة مطعم TODAY في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم أنه “بعد ان أستخبر شعبة عمليات شرطة كركوك عن حادث سرقة مطعم TODAY يوم أمس وسرقة مبلغ قدره (270000) دولار امريكي ( 27 دفترا ) من خلال كسر القاصة الحديدية داخل المطعم ، على الفور أوعز قائد شرطة محافظة كركوك العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) الى فريق العمل في قسم مكافحة أجرام كركوك العميد ( قيس عامر ناجي ) بالتحقيق في الحادث”.

وأوضح البيان أن فريق العمل شرع بمتابعة كاميرات المراقبة وتتبع أثر المجرمين عبر المناطق والقبض عليهم خلال 24 ساعة وضبط المبالغ المسروقة وإعادتها الى صاحبه”.

وأضاف البيان أن “المتهمين اعترفوا بإرتكابهم الجريمة، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتوقيفهم وفق المادة 443 ق ع”.

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