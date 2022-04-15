الثاني خلال أقل من 72 ساعة .. اندلاع حريق بمخيم للنازحين في زاخو

اندلع حريق صباح اليوم الجمعة في مخيم للنازحين في إدارة منطقة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان.

والحريق اندلع في حدود الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي صباح اليوم في خيمة داخل مخيم “باجد كندال” الذي يأوي نازحي قضاء سنجار.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الحريق لم يخلف خسائر بشرية أو إصابات سوى اضرار مادية.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في إدارة منطقة زاخو من السيطرة على الحريق واخماده.

وفي أوقات متأخرة من مساء يوم الأربعاء اندلع حريق في ثلاث خيام لنازحي سنجار في مخيم “جم مشكو” في زاخو مما أسفر عن مصرع شخص يبلغ من العمر 27 عاما وإصابة آخرين.

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