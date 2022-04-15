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الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل الين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل الين ، وظل قريبًا من أعلى مستوى في عامين مقابل اليورو يوم الجمعة ، حيث عززت التعليقات الأكثر تشددًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بتشديد السياسة الأمريكية بشكل أسرع.

ارتفع الدولار بنسبة 0.43٪ عند 126.40 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 126.56 للمرة الأولى منذ مايو 2002.

وتراجع اليورو بنسبة 0.14٪ إلى 1.0812 دولار ، متجهاً عائداً صوب أدنى مستوى خلال الليل عند 1.0785 دولار ، وهو مستوى لم نشهده منذ أبريل 2020.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08٪ إلى 100.48 ، ليتراجع نحو أعلى مستوى في عامين عند 100.78 الذي سجله يوم الخميس.

وعلى مدار الأسبوع ، ارتفع بنسبة 0.64٪ ، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.58٪.

ومقابل الين ، ارتفع الدولار بنسبة 1.71٪ متجهًا للأسبوع السادس على التوالي.

في غضون ذلك ، حوم الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.7392 دولار الذي وصل إليه يوم الأربعاء ، منخفضًا بنسبة 0.2٪ خلال اليوم عند 0.7404 دولار.

واصلت العملة المشفرة عملة البيتكوين في الاندماج بالقرب من أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 39218.15 دولارًا تم الوصول إليه يوم الاثنين ، وآخر تداول عند 40.005.50 دولارا.

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