الزاملي: جادون في خلق سلطة تشريعية قوية

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أمس الأربعاء، اللجنة القانونية إلى مناقشة القوانين المعطلة واستضافة مسؤولي السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك جدية في خلق سلطة تشريعية قوية تعمل بكل الصلاحيات المخولة.

وقال الزاملي، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة القانونية، في بيان لمكتبه: “نعلن بدء أعمال اللجنة القانونية النيابية رسميًا بعد اكتمال نصابها القانوني”، داعياً إلى “وضع جدول أعمال والمباشرة بالنشاطات التشريعية والرقابية منوهاً بأن المجلس سيصوت قريبًا على ترشيح أعضاء آخرين لعضوية اللجنة».

وأضاف، أن “اللجنة واحدة من أهم لجان المجلس باعتبارها مصنع تشريع و انضاج القوانين ومصدر الآراء القانونية، مؤكداً “حرص هيئة الرئاسة على تفعيلها بعد اللجنة المالية التي كلفت بمتابعة تسلم مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2022، من الحكومة التي سيمنحها مجلس النواب بجلسته المقبلة صلاحية رفع الموازنة».

وأوضح، أن “تأخر تشكيل الحكومة لفترات معينة أمر وارد، لكن تعطيل أعمال مجلس النواب أمر غير طبيعي، ولا يوجد مسوغ قانوني لهذه الحالة بعد انتهاء الانتخابات والمصادقة على الفائزين وتشكيل هيئة الرئاسة”، لافتاً إلى أن “المساعي لتفعيل نشاط المجلس واختيار لجانه النيابية وبدء مزاولة نشاطها التشريعي والرقابي والقانوني».

وتضمن الاجتماع اختيار رئيس اللجنة القانونية النائب محمد عبد الامير عنوز رئيس السن، والنائب الأول ريبوار هادي، والنائب الثاني لرئيس اللجنة عبد الكريم العبطان الجبوري، كهيئة رئاسة مؤقتة للجنة.

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