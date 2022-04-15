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الكشف عن صفقة فساد جديدة بالعراق .. أرض سعرها الحقيقي 200 مليار بيعت بـ5 مليارات

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افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بأن إدارة المحافظة قدمت بلاغا لمكتب تحقيقات نزاهة ميسان يتضمن بيع اهم قطعة أرض في مركز المحافظة بمبلغ 5 مليارات دينار خلال 8 أيام دون علم الديوان.

وذكر المصدر ان “قطعة الارض تبلغ مساحتها 56 دونما وتقع على نهر دجلة وسط المدينة ويفصلها عن سوق العمارة الرئيسي جسر فوق نهر دجلة”، مردفا بالقول إنه “قد تم تقييمها وبيعها بمبلغ 5 مليارات دينار عراقي، وان المشتري باعها في اليوم الثاني من شرائها لأحد رجال الأعمال المعروفين بمبلغ 40 مليار دينار عراقي”.

وبين ، ان” القيمة المالية الحقيقية للقطعة لا تقل عن 200 مليار دينار عراقي بحسب الأسعار السائدة في السوق العقارات في الوقت الحالي بمدينة العمارة”، مؤكدا أن” هناك 3 دوائر أشتركت بعملية بيع القطعة دون علم ديوان المحافظة، فضلا عن رفع اوراق مهمة من ملف القطعة، لتسهيل إجراءات السير فيها”.

كما أشار المصدر إلى أن “البلاغ لمكتب تحقيقات النزاهة في ميسان، تضمن ان القطعة معروضة كمشروع استثماري ترفيهي لابناء ميسان، وأحد هذه المشاريع هي بناء مدرسة رياضية شاملة للألعاب الرياضية كافة من أجل المساهمة بتطوير لعبة الرياضة في ميسان واكتشاف المواهب “.

وتابع المصدر في حديثه، أن “عملية بيع القطعة ساهمت فيها جهة سياسية متنفذة في الحكومة المحلية والاتحادية”.

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