تطبيقات اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي من سورة المؤمنون

الدكتور فاضل حسن شريف

تُعرَف اللام الشمسية في المصحف بخلوِّها من السكون، ووضع شدة على الحرف الذي بعدها كما قال الله تعالى في سورة المؤمنون “ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ” (المؤمنون 14)، و “وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ” (المؤمنون 18).

اللام الشمسية فتختص بالأربعة عشر وهي أوائل حروف بيت الشعر الآتي: طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم دع سوء ظن، زر شريفا للكرم. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون “وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ” (المؤمنون 20)، و “فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ” (المؤمنون 27)، و “فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 28)، و “وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ” (المؤمنون 33).

الإدغام الشمسيّ هو ادغام لام أل في الحرف الأوَّل مِنَ الكلمة. وبتعبير اخر أنَّ اللاَّم تحذف ويشدَّد الحرف الذي بعدها. والحرف الَّذي يشدِّد يسمَّى بالحرف الشمسي نسبة إلى كلمة شمس. قال الله عز من قائل في سورة المؤمنون “إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ” (المؤمنون 37)، و “فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 41)، و “يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ” (المؤمنون 51).

قال الله جل جلاله في سورة المؤمنون “وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ” (المؤمنون 71)، و “أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 72)، و “وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) لَنَاكِبُونَ” (المؤمنون 74)، و “وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ” (المؤمنون 78).

تدغم اللام الشمسية بدون غنة بالحرف الذي بعدها إذا كان أحد الحروف التالية: ط، ث، ص، ر، ت، ض، ذ، ن، د، س، ظ، ز، ش، ل كما قال الله سبحانه “وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) أَفَلَا تَعْقِلُونَ” (المؤمنون 80)، و “قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) السَّبْعِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ” (المؤمنون 86)، و “عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ” (المؤمنون 92)، و “رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 94).

قال الله عز وجل في سورة المؤمنون “ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ” (المؤمنون 96)، و “وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 97)، و “فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ” (المؤمنون 101)، و “تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي) وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ” (المؤمنون 104).

لكي تفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية، فاذا كان الحرف الذي بعد اللام مشدَّدًا، فهي لام شمسية، وإن كان غير مشدَّدٍ، فاللام قمرية. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون “إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 109)، و “وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (اخفاء لام التعريف قبل الحرف الشمسي)” (المؤمنون 118).

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