جون ويتل يعرض السير الذاتية لمدربين أجانب على اتحاد الكرة العراقي الأسبوع المقبل

ذكرت لجنة المستشارين في اتحاد الكرة العراقي يوم الجمعة بأنها كلفت المدير الفني باتحاد الكرة الانكليزي جون ويتل بجمع السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال مصدر في لجنة المستشارين في اتحاد الكرة إنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل، وسيكون مطولا لمناقشة السير الذاتية للمدربين الأجانب الذين سيتم مداولة ومناقشة اسمائهم ليتم اختيار احدهم ومفاتحته والاتفاق معه لقيادة المنتخب الوطني في السنوات الأربع المقبلة .

وأضاف ان أسماء “محترمة جدا” في عالم التدريب ستكون سيرها الذاتية على طاولة الاجتماع المقبل و الذي سيحضره رئيس ونائب وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم للوصول الى قناعة لتكليف احد المدربين لقيادة المنتخب.

كما اشار المصدر الى ان المهمة ليست بالسهلة ولا يتوجب الاستعجال فلابد من التأني والصبر لاختيار المدرب المقبل لبناء منتخب قادر على أن يشارك بشكل مثالي الاستحقاقات المقبلة .

وتابع بالقول ان المدرب سيبقى اربع سنوات للوصول الى الاستقرار وبناء منتخب جديد مؤلف من المواهب والشباب يكونون جاهزين لتمثل المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2026 على افضل شكل.

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، بدء مرحلة مناقشة السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب للإشراف على المنتخب، نافيا تحديد أسماء معينة لغاية الآن.

وحسمَ الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الأربعاء، أمره باختيار ملاك تدريبي أجنبي لقيادة المنتخب العراقي للفترة المقبلة، معلناً أن ميزانية الاتحاد ستكون ثلاثة مليارات دينار سنوياً.

وقالَ عضو الاتحاد والناطق الرسمي باسمه، أحمد الموسوي، في تصريح صحفي عممه الاتحاد على وسائل الاعلام، إن “ملاكاً تدريبياً أجنبياً سيقود المنتخب الوطني في السنوات الأربع المقبلة”، مردفا بالقول “إن الهدف الأساسي منه سيكون التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، إضافةً للدخول في المنافسات القاريّة والخليجية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط