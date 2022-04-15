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رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل تركيا

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، إلى تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان مقتضب صادر عن حكومة الإقليم أن رئيس الحكومة سيبحث خلال اللقاءات، سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

ويصل حجم التبادل التجاري السنوي بين اقليم كوردستان وتركيا إلى نحو 11 مليار دولار، ويُعد الإقليم أيضا ممراً لدخول السلع والبضائع التركية إلى باقي مناطق ومدن العراق.

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